Beginnt die Netflix-Serie "Chroniken von Narnia" mit "Der Löwe, die Hexe und der Kleiderschrank" oder mit "Der Neffe des Zauberers"?

Die mit Spannung erwartete Netflix-Adaption von Die Chroniken von Narnia könnte mit der Tradition brechen, indem sie mit dem Neffen des Zauberers beginnt und nicht mit dem Löwen, der Hexe und dem Kleiderschrank.

Diese Möglichkeit wurde in Kommentaren des Schauspielers Jason Isaacs enthüllt, der in einem Artikel für The Week seine Vorfreude auf Greta Gerwigs bevorstehende Adaption von The Magician's Nephew erwähnte. Isaacs, der über seine Lieblingsbücher nachdachte, merkte an, dass er sich für "Der Neffe des Zauberers" entschieden habe, weil Gerwig eine Adaption plane, was darauf hindeutet, dass dies der Einstieg von Netflix für die Serie sein könnte.

Der Schauspieler soll für die Rolle des Aslan vorgesprochen haben, bevor sie schließlich an Liam Neeson vergeben wurde. Hier ist sein Zitat aus diesem Artikel, das sich auf den Neffen des Zauberers bezieht: "Ich habe als Kind alle Narnia-Bücher geliebt. Als Peter gesagt wurde, dass er nicht zurückkommen würde, verstand ich etwas Verheerendes über die Sterblichkeit. Ich habe mich für diesen Film entschieden, weil Greta Gerwig gleich einen Film daraus machen wird, den ich kaum erwarten kann."

Jason Isaacs als Lucius Malfoy.

Der Neffe des Zauberers könnte als eines der schwierigsten Bücher der Serie angesehen werden, da es einzigartige erzählerische Hürden aufweist. Der Roman erkundet die Entstehung von Narnia und bietet abstrakte, symbolische Themen neben komplexem Weltenbau. Diese Elemente mit den ruhigeren, weniger actiongeladenen Momenten der Erzählung in Einklang zu bringen, stellt eine große kreative Herausforderung für Filmemacher dar. Das Londoner Setting der 1900er Jahre und die Entstehungsgeschichte der ikonischen Garderobe bieten jedoch eine geerdete Einführung, die beim Publikum Anklang finden könnte.

Regisseurin Greta Gerwig, die in Barbie für ihre nuancierte Erzählweise gefeiert wird, könnte die richtige Besetzung für ein solch ehrgeiziges Projekt sein. Ihre Fähigkeit, charaktergetriebene Erzählungen mit fantasievollen Schauplätzen zu verbinden, könnte dazu beitragen, die Herausforderungen bei der Adaption zu meistern und der fantastischen Welt von Narnia Tiefe zu verleihen.

Die Fans sind optimistisch, dass Gerwigs einzigartige Vision, gepaart mit dem jüngsten Erfolg von Netflix mit Adaptionen wie One Piece, dem Franchise neues Leben einhauchen könnte. Wenn dieses Reboot erfolgreich ist, könnte es neu definieren, wie Lewis' Werke sowohl von wiederkehrenden Fans als auch von einer neuen Generation erlebt werden.

Wird die Netflix-Serie "Chroniken von Narnia" mit "Der Neffe des Zauberers" starten? Wenn ja, wird sich The Magician's Nephew als der richtige Ausgangspunkt erweisen, oder wird die Adaption unter der Last ihrer Komplexität zu kämpfen haben?