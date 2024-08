Beginnen Sie mit dem Toaster und holen Sie es sich mit der Kehrbürste: Das ist Date Everything!, das im Oktober für PC und Konsolen erscheint

Dating-Simulatoren gehören zu den Nischenmärkten, auf die wir alle schon einmal neugierig waren, aber selten den Mut hatten, die Schwelle zu überschreiten. Vielleicht wird es jetzt einfacher, wenn "Date Everything! " am 24. Oktober für PC, PS5, Xbox Series und auch die neu bestätigte Nintendo Switch erscheint.

Die Prämisse von "Date Everything! " ist es, noch einen Schritt weiter zu gehen: Sie können mit jedem Objekt in Ihrem Zuhause eine romantische Beziehung beginnen. Dazu gehört, zu beobachten, wie hypermuskulöse, wohlgeformte anthropomorphe Versionen (sowohl weiblich als auch männlich) von Blumentöpfen, Haushaltsgeräten und allen möglichen anderen Objekten, die in jedem Haus zu finden sind, anthropomorph werden. Sie können eine sentimentale Beziehung mit dem Kühlschrank beginnen und sich dann als Freunde treffen, um mit dem Staubsauger aufs Ganze zu gehen, oder ihn betrügen und am Ende mit Ihrem guten Freund und Vertrauten Heizkörper weinen.

Die Möglichkeiten sind endlos (ebenso wie die Vorstellungskraft, die ein solches Spiel geschaffen hat) und Date Everything! scheint zu fördern, dass es für uns alle einen besonderen Menschen oder etwas Besonderes gibt.