Beginne, das Universum mit deinen Freunden im Early Access von SpaceCraft nächsten Monat zu erkunden

Eines der am sehnlichsten erwarteten Projekte des Entwicklers Shiro Games ist der Weltraum-Sandbox SpaceCraft, in dem du und eine Gruppe von Freunden die Ressourcen eines unerforschten Universums in vielen Sonnensystemen erkunden und ausnutzen könnt und eure Dominions durch ein System aus Raffinerien und fortschrittlichen Basen bis ins Unendliche erweitern könnt. Es wird auch andere Spielergruppen geben, mit denen du entweder galaktische Allianzen schmieden oder in Handelskriegen im Kosmos konkurrieren kannst.

"SpaceCraft geht darum, den Spielern die Werkzeuge zu geben, um ein lebendiges, von Spielern gesteuertes Universum in ihrem eigenen Tempo zu gestalten", sagte Nicolas Cannasse, CEO von Shiro Games. "Egal, ob Sie sich auf Industrie, Handel oder Erkundung konzentrieren, jede Entscheidung trägt zu einem größeren Ökosystem bei, wenn Early Access nächsten Monat beginnt."

SpaceCraft wird seinen Early Access am 20. Mai über Steam starten, mit Unterstützung für acht Sprachen, darunter Englisch, Spanisch, Portugiesisch, Deutsch und Französisch, unter anderem. Sieh dir unten den Trailer an.