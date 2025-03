Beginn der Gespräche zwischen den USA und der Ukraine in Saudi-Arabien

HQ

Ukrainische und US-amerikanische Beamte haben am Dienstag in Jeddah, Saudi-Arabien, wichtige Gespräche aufgenommen, nur wenige Stunden nachdem Kiew seinen größten Drohnenangriff auf Moskau gestartet und damit die anhaltende militärische Leistungsfähigkeit der Ukraine unterstrichen hatte (via Reuters).

Die Treffen finden im Zuge der angespannten Beziehungen zwischen dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj und US-Präsident Donald Trump nach einer hitzigen Konfrontation im vergangenen Monat statt.

Selenskyj hofft, dass diese Gespräche die praktische Unterstützung der USA wieder aufnehmen werden, insbesondere durch das Drängen auf einen Waffenstillstand in Luft- und Seeschlachten. Der vorgeschlagene Waffenstillstand ist Teil seiner umfassenderen Strategie, Trump zu beweisen, dass die Ukraine trotz der anhaltenden Spannungen auf eine schnelle Friedenslösung hinarbeitet.

Während die Ukraine auf europäische Unterstützung erpicht ist, drängen die Vereinigten Staaten weiterhin auf Zugeständnisse von beiden Seiten, wobei einige sogar andeuten, dass die Ukraine möglicherweise Territorium abtreten muss.

Da die Vereinigten Staaten und die Ukraine heikle Gespräche führen, könnte das Ergebnis dieser Gespräche den Verlauf des Krieges verändern. Vorerst bleibt abzuwarten, wie sich die Situation entwickeln wird.