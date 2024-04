Befinden wir uns im goldenen Zeitalter der Spieleadaptionen? Wir denken über die Frage im neuesten Gaming-Klatsch nach

HQ

Der aktuelle Trend in Hollywood scheint sich um die Adaption von Videospielen zu drehen. Wir sehen, dass verschiedene Serien und Filme, die auf Spielen basieren, auf den Markt kommen, und für die absehbare Zukunft sind viele weitere geplant. Treten wir also in die goldene Ära der Adaptionen ein, oder sind wir bereits dort? Genau das diskutieren wir in der neuesten Folge von Gaming Gossip.

Jetzt, da Fallout hinter uns liegt, Knuckles fast da, Borderlands im Sommer, Arcane zweite Staffel in diesem Herbst, Sonic the Hedgehog 3 kommt diesen Dezember, Minecraft nächstes Jahr, eine Live-Action-Serie The Legend of Zelda in Produktion, eine The Super Mario Bros. Movie Fortsetzung in der Entwicklung und vieles mehr, teilen wir unsere Gedanken über den Bereich der Adaption und ob es nur eine Blase oder ein Zeichen für was ist Die Zukunft wird halten.

All das finden Sie in der neuesten Folge von Gaming Gossip unten.