Beetlejuice übernimmt MultiVersus im neuesten Trailer

HQ

Vor ein paar Wochen startete die neue Staffel von MultiVersus mit Samurai Jack als neuestem Kämpfer, der am Warner Bros. Slugfest teilnahm. Schon damals wurde uns gesagt, dass Beetlejuice auch im Laufe der aktuellen Saison eintreffen würde, aber wann genau das passieren würde, wurde uns nie gesagt. Jetzt hat Player First Games angekündigt, dass er am 20. August, also am Dienstag nächster Woche, ins Spiel einsteigen wird. Um uns den Charakter vorzustellen, wurde ein neuer Trailer veröffentlicht, in dem Beetlejuice im Rampenlicht steht. Schauen Sie es sich unten an.