Beetlejuice Beetlejuice feiert am 6. Dezember Premiere im Max

In einem Jahr 2024, in dem Blockbuster und Animation den Löwenanteil der Aufmerksamkeit und das Geld der Zuschauer an den weltweiten Kinokassen eingenommen haben, hat es die verrückte Comedy-Fortsetzung Beetlejuice Beetlejuice geschafft, eine bemerkenswerte Nische in den Herzen vieler zu schaffen. Der Film greift die Geschichte des charismatischen und schelmischen Poltergeistes auf, der im Jenseits zum (zwielichtigen) Geschäftsmann wird, während er das Leben von Lydia und ihrer Teenagertochter Astrid verfolgt, die in ihrer Jugend in die Fußstapfen ihrer Mutter zu treten scheint.

Wir werden noch nichts von der Handlung verraten, falls ihr sie noch nicht gesehen habt, aber wir können euch bestätigen, dass Beetlejuice Beetlejuice am Freitag, den 6. Dezember, bei Max verfügbar sein wird. Wenn Sie auf der Suche nach einem guten Plan sind, um das Vorweihnachtswochenende zu verbringen, denken wir, dass dies ein ausgezeichneter Plan ist.

Werden Sie im Dezember Beetlejuice Beetlejuice auf Max sehen?