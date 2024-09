HQ

Beetlejuice, Beetlejuice. Wie ich auf diesen Tag gewartet hatte. Wie sehr ich die reine, campy, gruselige Soße des Originals verehre und wie aufgeregt ich auf einen neuen Teil der Serie war. War es alles, was ich wollte? Offen gesagt, nein. Aber hatte ich Spaß? Absolut. Spoiler voraus - Sie wurden gewarnt.

Auf Anhieb habe ich die Knetsequenz, die uns den Tod von Charles Deetz zeigte, wirklich nicht verstanden - aus praktischer Sicht verstehe ich, dass Jeffrey Jones in diesem Film nicht vorkommt, aber wir hätten genauso gut einfach erfahren können, was passiert ist. Es fühlte sich an wie etwas, das ein Fan gemacht haben könnte, um den Handlungspunkt in einem Stil darzustellen, der an die visuellen Effekte von Beetlejuice erinnert, anstatt an etwas, das aus einem tatsächlichen Eintrag von Burton stammt.

In ähnlicher Weise ist die Intro-Sequenz von Monica Bellucci zwar stilvoll, blutrünstig und lustig in einem Vakuum, aber im Gesamtumfang des Films ziemlich fehl am Platz. Es ist bezeichnend für zwei meiner größeren Probleme mit dieser Fortsetzung.

Erstens sind viele der Mikrofonabwürfe extrem störend und, ehrlich gesagt, nicht sehr gut abgemischt. Sie kommen aus dem Nichts, die Songs passen einfach nicht zu den Szenen und lassen sie kitschig wirken, und sie sind VIEL zu laut.

Zweitens, was machen wir überhaupt mit dem Charakter von Monica Bellucci ? Das ist kein Hass auf die Schauspielerin - sie tut, was sie kann mit dem Wenigen, das sie bekommt - aber wenn du mich aus dem Kino gezogen und mir eine Pistole an den Kopf gehalten hättest, hätte ich mein Leben nicht retten können, indem ich dir den Namen ihrer Figur genannt hätte (er ist Delores ). Es ist nur eine Verschwendung. Ein Handlungsstrang zu viel, denke ich - ein guter Charakter, der in einem dritten Teil interessant hätte sein können, oder als Herzstück für diesen, aber stattdessen fühlt er sich einfach verschwendet und wie ein nachträglicher Einfall an.

Jenna Ortega ist, wie immer, großartig, aber ich denke, es ist an der Zeit, dass sie sich von Teenager-Rollen verabschiedet. Wir haben den ganzen düsteren, gotischen, düsteren akademischen Teenager in Wednesday gemacht, und Astrid Deetz ist ziemlich ähnlich. Ortega macht gut mit dem, was ihr gegeben wird, aber was sie bekommt, ist nicht großartig (ein roter Faden), und da ihre öffentliche Berühmtheit weiter steigt, finde ich, dass die Kombination aus ihrer eloquenten und ausdrucksstarken Art in Interviews und ihren reiferen Rollen in Filmen wie Miller's Girl, X und dem Scream -Franchise es ein wenig erschütternd macht, ihr dabei zuzusehen, wie sie einen weiteren schmollenden Teenager spielt.

Insgesamt ist das Blockieren anständig, und es gibt einige Momente, in denen es ganz nett ist (in der Schule von Astrid mit neugierigen Gleichaltrigen, die aus dem Fenster schauen; wenn Astrid nach einem Streit mit Lydia in der Peripherie des Hauses davonfährt; die Seelenzug-Sequenz(en)). Die Kameraführung ist auch in diesen Momenten des starken Blockierens am besten, kann aber vor allem in der realen Welt oft ziemlich fad, wenn nicht sogar ganz schwach sein.

Die Welt der Lebenden ist definitiv der schwächste Teil dieses Films. Der Dialog zwischen Arthur Conti's Jeremy Frazier und Ortega's Astrid Deetz fühlt sich gezwungen, klischeehaft und Netflix dramatisch an (das ist kein Kompliment). Ehrlich gesagt, ist der Charakter von Pre-Reveal Conti Knochen, die von schlechten Klischees zusammengehalten werden. Vielleicht ist es Absicht, er soll sich an diese Stereotypen anlehnen, um Astrid zu bezaubern, aber selbst wenn der glanzlose Schreibstil beabsichtigt ist, ist er nicht unterhaltsam - er rollt mit den Augen. Es hilft auch nicht, dass die Wendungen der Handlung hier - um ehrlich zu sein - vorhersehbar sind.

Ich kann mich des Eindrucks nicht erwehren, dass Bellucci Delores und Conti's Jeremy im Widerspruch zueinander stehen, um Bildschirmzeit kämpfen und der zentrale Bösewicht des Films sind. Das Ergebnis ist zu viel Vorbereitung (es dauert über eine Stunde, bis es sich anfühlt, als würde der Film tatsächlich in Bewegung kommen) und zu wenig Gewinn. Ich verstehe, was hier das Ziel war, eine Situation zu schaffen, in der es viele bewegliche Teile gibt, die zu einem Höhepunkt zusammenlaufen, aber es ist unausgegoren und unbefriedigend. Nichts ist richtig aufgebaut, denn trotz der Tatsache, dass zu viel Zeit für den Aufbau aufgewendet wird, gibt es immer noch zu viel einzurichten - was wir bekommen, ist zerstückelt, unzusammenhängend und flach.

Davon abgesehen ist die abschließende Hochzeits-/Klimax-Sequenz großartig anzusehen, reine Beetlejuice -Soße, aber Burton hätte die seelenzerreißende Fiendess von Bellucci für einen dritten Teil aufheben können und allem Anschein nach auch tun sollen. Im Ernst, es ist ein großartiger Höhepunkt, er hat mir alles gegeben, was ich mir von einem Beetlejuice Film wünsche, aber wie Bellucci austritt, und die Geschwindigkeit, mit der dieser Ausgang kommt, war einfach verschwenderisch. Es war, als wäre ihre Figur vergessen worden und hätte nur einen kurzen Auftritt gehabt, nur um den Handlungspunkt in Rekordzeit festzuhalten. Das Gleiche gilt für den Ausstieg von Conti zu Beginn des Films. Beide werden ziemlich schnell und unbefriedigend aus dem Spiel gedrängt, damit Keaton's Beetlejuice wieder als Bösewicht in den Mittelpunkt rücken kann.

Zurück zu den positiven Aspekten. Wie im ersten Film ist das Leben nach dem Tod ein Highlight. Perfekt kitschig, charmant und lustig, aber immer noch grausam genug, um sich passend anzufühlen. Burton und Co. nageln das Set-Design, die Kostüme und das Make-up noch einmal fest, und das ist der Moment, in dem der Film am stärksten ist. Wirklich, die Kreativteams haben sich hier selbst übertroffen, und es kann nicht genug betont werden, wie wichtig ihre Arbeit für die besten Teile dieses Films ist, in einer Ära, in der Dinge in der Nachbearbeitung mit unnötiger CGI repariert werden.

Trotz der Tatsache, dass er fast die Hälfte des Films wie die sprichwörtliche Karotte vor uns baumelt, liefert der Star wieder einmal ab, wenn Keaton's Beetlejuice tatsächlich als konsequenter Faktor auf die Deetz 's und die Welt der Lebenden losgelassen wird. Ich kann mir physisch niemanden in dieser Rolle vorstellen, und ich denke, dass Keaton hier glänzt und sich einmal mehr als einer der am meisten unterschätzten Schauspieler der Welt erweist.

Diese magische Campy-Sauce, oder besser gesagt Saft, gibt es in Teilen noch in Beetlejuice, Beetlejuice, aber sie ist noch lange nicht los. Wie bereits erwähnt, sind die Soul Train-Sequenzen meine Favoriten, aber ich wünschte, sie wären mit etwas mehr Tiefe und Sorgfalt erforscht worden. Willem Dafoe 's lebenslanger Cop-Darsteller, der zu einem echten Jenseitsdetektiv wurde, ist so gut, und er stahl jedes Mal meine Aufmerksamkeit, wenn er auf der Leinwand war, aber auch hier bekam er einfach nicht so viel Bildschirmzeit zwischen allem anderen Burton versucht, hier unterzubringen.

Justin Theroux ist ein Highlight als Lydia Deetz s schleimiger Manager/Freund Rory. Er ist perfekt abstoßend, bissig, pseudo-emotional intelligent, pseudo-feministisch und strotzt vor Unaufrichtigkeit auf eine Weise, die alle Charaktere (abgesehen von Lydia ) und wir als Zuschauer sehen und sofort verachten. Er ist großartig darin, einfach der Schlimmste zu sein, und die Figur von Rory ist fantastisch, um dem Publikum eine wandelnde, sprechende Verkörperung dafür zu geben, wie schwer Lydia durch ihre vorherige Begegnung mit Beetlejuice traumatisiert war und wie tief sie gefallen ist - von dem hinterhältigen Gothic-Teenager, der gegen diesen Dämon kämpfte, bis hin zur paranoiden, unsicherer Elternteil, der auf die offensichtlichen kontrollierenden und manipulativen Tendenzen von Rory hereinfällt.

Es ist an der Zeit, nicht mehr um den heißen Brei herumzureden. Ich mag Beetlejuice, Beetlejuice. Ich lachte, ich hatte Spaß. Ich staunte über die Kostüme, das Bühnenbild und das Make-up. Es gab einige glänzende Momente, die eine Rückkehr zu alter Form waren, aber irgendetwas stimmt einfach nicht. Es ist allgemein bekannt, wie schwer es ist, eine gute Fortsetzung zu machen, und je ikonischer das Original ist, desto schwieriger wird es, also würde es immer eine Mammutaufgabe werden. Ich denke, es gibt hier etwas zu sagen für das Fehlen des Maitlands. Die Verwirrung, die sie in das Original gebracht haben, hat wirklich geholfen - das Publikum entdeckte neben ihnen die seltsamen und verwirrenden Regeln des Lebens nach dem Tod, aber hier fühlt sich alles wie ein bekannter Faktor an, und wir bekommen nicht wirklich etwas Neues, in das wir uns hineinbeißen könnten.

Ich habe das Gefühl, dass Winona Ryder's Lydia bezeichnend für den Film als Ganzes ist - Ryder ist gut, aber Lydia als Figur ist eine Hülle ihres früheren Selbst - sowohl absichtlich, als auch im weiteren Sinne zum Nachteil des Films.

Beetlejuice, Beetlejuice fühlt sich am Ende wie eine Parodie auf seinen Vorgänger an. Er trägt den schwarz-weiß gestreiften Anzug, aber seine Seele wurde weggesaugt. Ein so mittelmäßiges Drehbuch hätte mit einem Exorzismus in der Vorproduktion fertig werden können, und selbst die besten Bemühungen einer guten Besetzung und einiger breiiger Rückkehr zur Form können Klischee-Slop nicht in kitschige Magie verwandeln. Wir scheinen auf eine weitere Fortsetzung vorbereitet zu sein, also wird vielleicht das dritte Mal der Reiz sein, aber Burton und Co. müssen sich genau ansehen, was hier nicht funktioniert hat, wenn sie es tun, oder vielleicht Hilfe von außen anfordern, wenn sie versuchen, Beetlejuice, Beetlejuice, Beetle-