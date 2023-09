Beetlejuice 2 ist zu 99% gefilmt

Wir waren buchstäblich einen Tag davon entfernt, Ihnen mitteilen zu können, dass Beetlejuice 2 mit den Dreharbeiten fertig war. Die Fortsetzung unter der Regie von Tim Burton war zu 99 % gedreht und einen Tag davon entfernt, die Produktion abzuschließen, als die SA-AFTRA-Streiks in Kraft traten und die Produktion zum Stopp gezwungen wurde.

Wir wissen das, weil Burton kürzlich mit The Independent sprach und erklärte: "Ich bin dankbar, dass wir bekommen haben, was wir bekommen haben. Im wahrsten Sinne des Wortes waren es anderthalb Tage. Wir wissen, was wir zu tun haben. Es ist zu 99 Prozent fertig."

Der Film soll in etwa einem Jahr am 6. September 2024 in die Kinos kommen, aber zweifellos wird es einige Anpassungen geben, insbesondere wenn der Hollywood-Streik nicht irgendwann in naher Zukunft zu einem Abschluss kommt.