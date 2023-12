Beetlejuice 2 hat die Dreharbeiten abgeschlossen

Kurz vor der WGA und den SAG-AFTRA-Streiks, die Hollywood zum Stillstand brachten, war Beetlejuice 2 schon seit einiger Zeit in Produktion und stand kurz vor dem Abschluss der Dreharbeiten. Regisseur Tim Burton erklärte früher, dass der Film zu etwa 99% fertig war, als die Streiks begannen, weshalb es nicht allzu überraschend ist, dass Burton nur wenige Wochen nach dem Ende der Streiks auf Instagram bekannt gegeben hat, dass Beetlejuice 2 die Dreharbeiten abgeschlossen hat.

Der Regisseur teilte die Informationen zusammen mit einem Bild von sich selbst, auf dem er auf einem Stuhl am Set sitzt. Alle Fans des ersten Films werden dieses Set absolut wiedererkennen, denn der wackelige Schachbrettboden und die schiefen Bilder sind zu ikonisch, um etwas anderes zu sein.

Beetlejuice 2 soll nächstes Jahr in die Kinos kommen, genauer gesagt am 6. September 2024. Da die Dreharbeiten gerade erst abgeschlossen sind, sollten Sie erst in ein paar Monaten mit einem Trailer rechnen, wobei das Frühjahr 2024 wahrscheinlich eine vernünftige Vermutung ist, wann der erste erscheinen wird.