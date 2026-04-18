Beef Staffel 2

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Es war alles andere als sicher, dass Beef, erschaffen von Lee Sung Jin, nach dem Abschluss der ersten eine zweite Staffel bekommen würde. Doch die Reihe von Auszeichnungen, sowohl bei den Golden Globe Awards als auch bei den Primetime Emmy Awards, ebnete den Weg für eine Fortsetzung, die letztlich unvermeidlich schien. Ähnlich wie Serien wie Fargo und True Detective haben Sung Jin und Netflix die Staffeln als eigenständige Anthologien zum gleichen Thema, Konflikten oder sogar als 'Beefs' behandelt. Mit einem elektrischen Soundtrack von Finneas O'Connell und exquisiter Kameraführung von James Laxton werden wir Zuschauer erneut in ein absurdes Drama hineingezogen, das durch erstklassige Darstellungen verstärkt wird.

In der neuen Staffel treffen wir eine brandneue Besetzung in einem angespannten Beziehungsdrama. Ein junges Gen Z-Paar in einem absurd exklusiven Country Club wird in die zerfallende Ehe ihres Chefs hineingezogen. Was als unangenehmer Streit beginnt, eskaliert schnell zu einem Spiel, das von Macht, Manipulation und sozialem Aufstieg geprägt ist, in dem alle um die Gunst eines skrupellosen Milliardärs kämpfen. Sogar sie, mit ihrem eigenen Skandal, der drohte, alles zu zerstören.

Mit dem Erfolg der ersten Staffel befindet sich Sung Jin eindeutig in einer völlig anderen Lage. Der Regisseur und der Drehbuchautor haben eine beeindruckende Besetzung zusammengestellt, was den Eindruck erweckt, dass Netflix ihm im Grunde freie Hand gegeben hat, mit wem er möchte zu arbeiten. Er bewunderte James Laxtons Kameraführung in Barry Jenkins' Moonlight, also engagierte er ihn. Er war begeistert von Finneas O'Connells und seiner Schwester Billie Eilishs Oscar-prämiertem Lied 'What Was I Made For', also überließ er Finneas die Musik.

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Neben den koreanischen Legenden Youn Yuh-jung und Song Kang-ho gehören zum Cast bekannte Namen wie Oscar Isaac und Carey Mulligan. Das jüngere Paar der Serie spielen Charles Melton und Cailee Spaeny, wobei erstere aus Glee und American Horror Story bekannt ist und letztere in Alien: Romulus auftritt. Alle liefern absolut fantastische Darstellungen, die bewegen, Abscheu hervorrufen und manchmal inmitten der Dunkelheit Lachen hervorrufen.

Ich bin völlig überwältigt, nachdem ich die gesamte Staffel an fünf Tagen durchgeschaut habe. Abgesehen vom zentralen Konflikt der Staffel zwischen dem jungen Paar (Austin und Ashley) und dem älteren Paar (Josh und Lindsay) erhalten wir auch Einblicke in die inneren Beziehungen der Paare, die von Beziehungsproblemen und persönlichen Schwächen geprägt sind. Außerdem stehen beide Paare dem rücksichtslosen Besitzer des privaten Mitgliederclubs gegenüber, der selbst mit seinen eigenen, zunehmend unangenehmen Problemen ringt, die er mit unkonventionellen Lösungen angeht.

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Schicht um Schicht wird abgezogen, während scheinbar triviale Details vor lebensverändernde Entscheidungen gestellt werden, mit potenziell katastrophalen Folgen für alle Beteiligten. Die TV-Serie baut immer weiter auf ihren unvermeidlichen Höhepunkt zu. Lee Sung Jin schafft es zusammen mit seinem Ensemble, alles natürlich, glaubwürdig und stellenweise schmerzhaft peinlich wirken zu lassen – genau auf die richtige Weise. Jugendlicher Ehrgeiz steht gebrochenen Träumen und Gier gegenüber, alles verpackt in einem zusammenhängenden Ganzen, das durchaus den Weg für eine weitere erfolgreiche Preisverleihungssaison für alle Beteiligten ebnen könnte. Beef s zweite Staffel nimmt das, was die erste Staffel gut gemacht hat, und treibt es bis zum Ziel. Das ist ein volles Haus.