Beef kehrt im April für die zweite Staffel mit Oscar Isaac und Carey Mulligan zu Netflix zurück

HQ

Als Beef vor ein paar Jahren auf Netflix kam, wurde die Comedy-Show zu einer der größten und beliebtesten Streamer, weshalb es nicht lange dauerte, bis eine zweite Staffel genehmigt wurde. Aber dies ist eine Fortsetzung von Episoden, die überhaupt nicht überstürzt wurden, denn jetzt, wo wir im Jahr 2026 sind, bereitet Netflix sich endlich darauf vor, diese Episoden zu präsentieren.

Der Streamer hat nun bestätigt, dass Beef im April zu Netflix zurückkehren wird. Wie bereits bestätigt, wird diese nächste Staffel vier Schlüsselstars zusammenbringen und zeigen, wie ein junges Paar mit der Situation umgeht, ihren Chef mit seiner Frau streiten zu sehen. Es wird ein wahrer Kampf zwischen zwei Generationen Hollywoods sein, denn auf der einen Seite des Konflikts finden wir Oscar Isaac und Carey Mulligan, auf der anderen Seite Charles Melton und Cailee Spaeny.

Mit acht Episoden, die jeweils etwa 30 Minuten dauern, wird diese nächste Staffel auf dem Format der gefeierten ersten Staffel mit Stephen Yeun und Ali Wong aufbauen. Wir haben noch keinen Trailer oder Bilder der kommenden Episoden, aber wir wissen, dass die Premiere für den 16. April angesetzt ist, also schnallen Sie sich an, denn sie wird früher als erwartet kommen.