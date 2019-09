Bee Simulator unterstützt heimische Bienen mit anteiligem Verkaufserlös

Das französische Unternehmen Bigben vertreibt im Auftrag von Varsav Games Studio den Bee Simulator in Europa und kürzlich haben sie uns von einer schönen Zusammenarbeit berichtet. Um bei den Spielern das "das Bewusstsein für Insektenschutz zu steigern" wird Bigben einen Anteil des Verkaufserlöses ihres kommenden Bienen-Spiels dem Naturschutzbund Deutschland e.V. (NABU) spenden. Wie hoch der Anteil ist, wurde nicht mitgeteilt. Der NABU nutzt das Geld für die Finanzierung interne Projekte, die sich dem Artenerhalt und dem (Wieder-)Aufbau natürlicher Lebensräume widmen.

"Die Partnerschaft mit dem NABU ist für uns eine großartige Möglichkeit unseren Teil zum Naturschutz beizutragen, während wir Spielern des Bee Simulators spielerisch die Wichtigkeit der Insekten näherbringen", schreibt der Geschäftsführer von Bigben Deutschland, Axel Florizoone, in der Pressemitteilung.

Leif Miller, Bundesgeschäftsführer des deutschen Naturschutzverbands, kommentiert: "Die wilden Schwestern der Honigbiene sind für uns Menschen und die Natur überlebensnotwendig - es ist daher erfreulich, wenn sich Jung und Alt spielerisch mit der Welt der Bienen vertraut machen können."

Im Spiel übernehmen wir eine Biene, die mit ihrem Volk im Central Park überleben muss. Dort versuchen Menschen unser Nest zu entfernen, was den sicheren Tod unserer Kolonie bedeuten würde. Bee Simulator erscheint am 15. November für PC, Xbox One, Nintendo Switch und PS4. Laut Bigben werden jeder physischen Kopie des Spiels Informationen für den Insektenschutz auf privater Ebene beiliegen.