Bedrock-Edition von Minecraft bekommt Caves & Cliffs: Part II Ende November

Minecraft-Spieler werden Ende des Monats Änderungen in der Terrain-Generierung ihrer Spielwelten bemerken. Das Update "Caves & Cliffs: Part II" steht ab dem 30. November auf allen aktuellen Formaten (inklusive mobilen Geräten) zur Verfügung und wie der Name bereits andeutet, werden mit dem neuen Code Höhlen und Berge angepasst.

Mojang möchte die Höhlensysteme vielfältiger werden lassen, was vor allem möglich wird, indem sie diese Bereiche in der Größe wachsen lassen. Der zusätzliche Platz bietet entsprechenden Spielraum, um dicke Erzadern oder natürliche Bestandteile von Höhlensystemen zu positionieren, was ein insgesamt lebendigeres Ökosystem hervorbringen soll. Den gleichen Grundsatz verfolgt Änderung #2, denn um Bergsteiger mehr Anreize zu bieten, wird die maximale Größe von Berggipfeln sprichwörtlich in die Höhe getrieben.

In einem Artikel beschreiben die Entwickler, dass verschiedene andere, ursprünglich kommunizierte Änderungen, die im Rahmen des damals noch gebündelten Cave-&-Cliff-Updates geplant waren, auf unbestimmte Zeit verschoben wurden. Archäologische Elemente und andere Mechaniken/Items werden zurückgestellt, weil die Entwickler noch keine zufriedenstellende Lösung für die Implementation gefunden haben. Interessanterweise informiert das Team darüber, dass bereits jetzt klar ist, dass die aufgeschobenen Details nicht im kommenden Content-Update "The Wild Update" integriert werden, das kommendes Jahr erscheint.

Quelle: Mojang.