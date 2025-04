Wenn du mich nachts aus einem tiefen Schlaf weckst, aggressiv meine Schultern schüttelst und wissen willst, was die größte Band aller Zeiten ist, antworte ich in zehn von zehn Fällen dasselbe; Led Zeppelin. Ich bin ein super Fan von Led Zeppelin, ein echter Fanboy, ein engagierter Zeppelin-Spinner. Ich besitze CDs, LPs, Poster, Bücher, Autogramme und alles dazwischen, und habe ein gerahmtes Porträt von John "Bonzo" Bonham direkt neben mir an meiner Bürowand. Zeppelin sind meine Hausgötter und ich halte Physical Graffiti für das beste Rockalbum aller Zeiten, in enger Konkurrenz zu Synchronicity von The Police.

Vier echte Monstermusiker, die einige der besten Rocksongs aller Zeiten geschrieben haben.

Als Sony letzten Herbst ankündigte, dass sie an der ersten richtigen, offiziellen, richtigen und tiefgründigen Dokumentation darüber arbeiten, wie Zeppelin entstanden ist, fing ich an zu schwitzen. Ich habe angefangen, die Tage zu zählen, und jetzt, da Becoming Led Zeppelin endlich über mehrere Video-on-Demand-Dienste gemietet werden kann, habe ich es gesehen. Und das sogar zweimal. Also, wie gut ist es? Eigentlich kein Superhit. Es tut mir leid, das sagen zu müssen, aber es ist No Ramble On... Oder Immigrant Song, wenn Sie möchten. Das ist meiner Meinung nach mehr Going to California als Stairway to Heaven. Ein bisschen mittelmäßig und leider ziemlich vergesslich.

Ich hätte sicherlich mehr erwartet als ein paar kurze Interviews und Archivbilder, die wir bereits gesehen haben.

Becoming Led Zeppelin basiert auf The Yardbirds und Jimmy Pages frühen Jahren in der Band mit dem Gitarrengott Jeff Beck. Als sich die funky Rocker auflösten und Page zusammen mit John Paul Jones und Bonzo Zeppelin gründete und anfing, Songs wie Communication Breakdown und andere zu produzieren, kann ich als Zuschauer durch Interviews mit allen drei lebenden Bandmitgliedern sowie durch altes, lautes, körniges, flackerndes Archivmaterial von einer Reihe von 60er-Jahre-Gigs mitverfolgen. Vor allem die Chats mit Page sind immer interessant und hier erfahren wir als Fans ein bisschen mehr über den ersten Plattenvertrag der Band mit Atlantic und wie es dazu kam, dass britische Debütanten eine der größten Plattenfirmen Amerikas dazu brachten, Papiere zu unterschreiben, in denen sie versprachen, sich in keiner Weise in die Musik oder Produktionen der Band einzumischen. Das war großartig und etwas, von dem ich trotz der Lektüre mehrerer biografischer Bücher nicht wirklich wusste, aber der Rest dieser Dokumentation ist leider nur Schnee von gestern.

Werbung:

Page/Plant war, wie die Jones/Bonzo-Rhythmus-Combo, ein unglaubliches Duo.

Becoming Led Zeppelin fühlt sich, wie so viele andere moderne "Dokumentarfilme", eher wie ein "Interviewfilm" als ein echter Dokumentarfilm an. Drei Jungs erzählen von ein paar alten Erinnerungen und Archivaufnahmen der Band, die wir schon unzählige Male gesehen haben, die gleichzeitig gespielt werden. Es wird nie wirklich lebendig, wir bekommen nie einen großen Einblick und die Art und Weise, wie sie Bonham und das Vermächtnis, das er hinterlassen hat, einfach beschönigen, nervt mich. Im Großen und Ganzen sind zwei Stunden mit der besten Band der Welt nie schlecht genutzte Zeit, aber so gehyped dieser Film auch war, ich habe definitiv mehr erwartet.