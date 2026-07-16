Becky Chambers priorisiert die kleinen Dinge über das Epische in ihren 'Space Operas'

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Becky Chambers ist zwar eine Science-Fiction-Autorin, aber eine mit einer einzigartigen Sicht auf das Universum und darauf, wie Science-Fiction bei Lesern Anklang finden kann. Ihr Debütroman, der einer Reihe namens Wayfarers den Namen gibt, wird nun neu aufgelegt; Es ist eine Space Opera, die sich fast wie eine Art intime Roadtrip anfühlt, weit entfernt von dem epischen Ausmaß, das andere 'Space Operas' kennzeichnet.

"Wayfarers war mein erster Roman; das Schreiben davon hat mir die Erkenntnis gegeben, dass ich Schriftsteller sein könnte. Die Fortsetzung gab mir das Selbstvertrauen, daraus eine Serie zu machen, und sie gab mir die Perspektive, mit meinen Figuren zu spielen und ihnen einen anderen Blickwinkel zu geben. Und wenn ich einen Roman hätte schreiben können, könnte ich noch mehr schreiben."

Chambers wollte andere Wege innerhalb der Weltraum-Science-Fiction-Erzählung erkunden, und ihr Ansatz war es, dem Weltenbau eine komplette 180-Grad-Wendung zu geben. "Ich wollte sehen, was hinter dem Universum der Space Opera steckt. Sich auf die kleinen Dinge zu konzentrieren und zu bauen, indem man kleine Teile – manchmal winzige – verwendet, um dieses Universum zu konstruieren und Kohärenz zu verleihen. Was sie essen, was sie tragen. Schon wenn man darüber spricht, was man essen wird, erhält man Informationen über Wirtschaft, Politik und technologischen Fortschritt in einer Welt."

Bodenständiger, aber ebenso auf einer intimen Grundlage aufgebaut, ist seine zweiteilige Serie 'Monk and Robot', in der Chambers auch versucht, die Hoffnung der Menschheit auf ihre eigene Zukunft wiederherzustellen und gleichzeitig eine Interpretation des aktuellen Kontexts bietet.

"[In Monk and Robot] haben Menschheit und Natur ihre Beziehung geheilt. Wir müssen unsere Wahrnehmung der Zukunft ändern. Wir brauchen Geschichten, die uns lehren, keine Angst vor der Zukunft zu haben. Als Spezies haben wir eine Reihe von Problemen, die jetzt angegangen werden müssen. Und Literatur kann uns helfen, diese Fragen zu beantworten. Ich glaube nicht, dass ein einzelnes Buch alle Antworten enthält, aber ich glaube, dass Science-Fiction als Stütze für die Zukunft und das, was noch kommt, dienen kann."