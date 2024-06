Bebe ist in der zweiten Staffel wieder da, um Frasier zu belästigen

HQ

Die Rückkehr von Frasier in seiner eigenen neuen Serie im letzten Jahr war ein großer Erfolg, obwohl wir glauben, dass alle ein wenig enttäuscht waren, dass Frasier s Bruder Niles (David Hyde Pierce) nicht auftauchte.

Ob wir in der zweiten Staffel mehr Glück haben werden, bleibt abzuwarten, aber zumindest ist klar, dass die Agentin von Frasier, Bebe Glazer (Harriet Sansom Harris), einen Gastauftritt haben wird. Wir wissen auch, dass Dan Butler (Bulldog Briscoe) und Edward Hibbert (Gil Chesterton) ebenfalls bereit sind, aufzutreten.

Bebe bot jedes Mal, wenn sie auftauchte, konzentrierten Wahnsinn an und machte keinen Hehl daraus, dass sie mehr sein wollte als eine Agentin für Frasier. Wir vermuten, dass es dieses Mal ähnliche Gefühle geben wird, möglicherweise gegen Frasier s Sohn Frederick, da sie "für ihr dramatisches Flair und ihre unverschämten machiavellistischen Manöver bekannt ist. Bebe wird vor nichts zurückschrecken, um zu bekommen, was sie will."

Bebes Tochter - die nur in der Originalserie erwähnt wurde, aber nie zu sehen war - wird ebenfalls auftreten.

Wann genau die zweite Staffel beginnen wird, ist noch unklar, aber die Produktion begann letzten Monat, also wird es mit etwas Glück später in diesem Jahr sein.

Danke, Variety.