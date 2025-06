Beavis and Butt-Heads schließt sich Call of Duty: Warzone an ja... Wir gehen davon aus, dass dies buchstäblich so ist, als würde man mit einem Bullseye auf der Stirn herumlaufen.

HQ Wir wissen, dass nicht jeder das Auftauchen von Gastcharakteren zu schätzen weiß, die nichts mit dem Spiel zu tun haben, das er besucht, und es gab einige Beschwerden, als die Teenage Mutant Ninja Turtles in Call of Duty: Warzone auftauchten. Wenn du zu dieser Gruppe gehörst, dann vermuten wir, dass du nicht ganz glücklich sein wirst über die Gung-Ho-Kämpfer, die Activision Blizzard jetzt über Instagram bestätigt, dass sie auf dem Weg zu Call of Duty: Season 04 Reloaded sind. Die Rede ist von Mike Judges ultra-seltsamen Verrückten Beavis und Butt-Head. Das Duo amüsiert (und beunruhigt) uns, seit sie 1993 auf MTV auftraten, und nach unseren Schätzungen gibt es keinen Mann auf der Welt zwischen 25 und 50, der nicht mindestens einmal versucht hat, ihr Lachen nachzuahmen. Jetzt ziehen sie in den Krieg, und am 26. Juni startet Saison 04 Reloaded. Der große Cornholio auf der linken Seite.