Dieses Jahr hat eine besondere Bedeutung für Beats, da wir einen wichtigen Meilenstein feiern: das 10-jährige Jubiläum der Übernahme von Beats durch Apple. Beats wurde 2006 von Dr. Dre und Jimmy Iovine gegründet und hat die Audioindustrie revolutioniert und ist zu einem Symbol für Qualität und Stil geworden. Die Übernahme von Apple zwischen Mai und August 2014 hat nicht nur das Wachstum des Unternehmens vorangetrieben, sondern auch die Technologie von Beats ' in das Ökosystem von Apple integriert und die Benutzererfahrung mit innovativen Produkten bereichert. Vor nicht allzu langer Zeit haben wir die Beats Solo 4 überprüft, und jetzt, zu diesem wichtigen Anlass, bringen wir Ihnen eine Analyse des neuesten Mitglieds der Beats -Familie, der Beats Solo Buds.

Die neu eingeführten Beats Solo Buds sind mit einem Preis von 79,99 £ (wobei Beats Flex die bisher zweitgünstigsten kabellosen Ohrhörer der Marke sind). Erhältlich in Mattschwarz, Sturmgrau, arktischem Flieder und transparentem Rot sind diese Ohrhörer jetzt erhältlich.

Einer der ersten positiven Eindrücke beim Tragen dieser Ohrhörer ist ihre kompakte Bauweise mit einem Gewicht von nur 5,7 Gramm pro Ohrhörer und einer Größe von 2,05 x 1,85 x 1,9 cm. Sie sind nach dem Tragen nahezu unsichtbar (obwohl einige es vorziehen, dass sie weniger hervorstehen), was sie ideal für längere Nutzungssitzungen macht. Darüber hinaus werden sie mit Ohrstöpseln in vier Größen (XS, S, M, L) geliefert, die eine perfekte und bequeme Passform für alle Ohrtypen gewährleisten. Das Gehäuse, klein und handlich (in der Tat das kleinste, das sie bisher hergestellt haben), misst 6,6 x 3,5 x 2,4 cm und wiegt 22 Gramm, so dass es leicht zu transportieren ist, ohne unnötiges Gewicht in Ihrer Tasche oder Tasche zu haben.

Was die Audioqualität betrifft, so ist jeder Ohrhörer mit Dual-Layer-Axialwandlern ausgestattet, die Mikroverzerrungen minimieren und einen klaren, ausgewogenen Klang liefern, der jede Note und jeden Beat Ihrer Lieblingsmusik verbessert. Obwohl sie keine aktive Geräuschunterdrückung haben, bieten die Solo Buds eine ausreichende passive Isolation, um Umgebungsgeräusche auszublenden, ohne Kompromisse bei den musikalischen Details einzugehen.

Werbung:

Eines der herausragenden Merkmale des Solo Buds ist seine beeindruckende Akkulaufzeit: Bis zu 18 Stunden Wiedergabe mit einer einzigen Ladung sorgen dafür, dass Ihre Musik nie aufhört, egal ob Sie im Fitnessstudio, in der U-Bahn oder einfach zu Hause sind. Das Ladeetui ist zwar kompakt und effizient, benötigt jedoch eine USB-C-Stromquelle, um die Ohrhörer aufzuladen (was Sie von Ihrem Mobiltelefon oder Tablet aus tun können), und dies könnte eine kleine Unannehmlichkeit sein, wenn Sie unterwegs sind und das Ladegerät zu Hause vergessen.

Die Solo Buds sind sowohl mit iOS- als auch mit Android -Geräten kompatibel und bieten eine nahtlose Integration mit dem Find My -Netzwerk von Apple und dem Find My Device von Google. Die Bluetooth 5.3-Konnektivität sorgt für eine stabile, qualitativ hochwertige Verbindung, während zwei eingebaute Mikrofone und fortschrittliche Algorithmen zur Rauschunterdrückung die Gesprächsverständlichkeit verbessern und sicherstellen, dass jedes Gespräch klar und ununterbrochen ist.

Beats Solo Buds zeichnen sich durch einen erschwinglichen Preis, ein kompaktes und leichtes Design und eine ausgewogene Klangqualität aus, die jedes Musikgenre ergänzt. Mit langer Akkulaufzeit und robuster Konnektivität sind sie eine ausgezeichnete Wahl für Benutzer, die Qualität zu einem erschwinglichen Preis suchen. Ihnen fehlen jedoch fortschrittliche Funktionen wie die aktive Geräuschunterdrückung und sie verlassen sich stattdessen auf passive Isolierung. Darüber hinaus enthält das Ladeetui keinen eingebauten Akku, so dass zum Aufladen der Ohrhörer immer eine USB-C-Stromquelle erforderlich ist, was für Reisende oder mobile Benutzer unpraktisch sein kann.

Werbung:

Als ich die Beats Solo 4 überprüfte, kritisierte ich die Tatsache, dass sie keine aktive Geräuschunterdrückung hatten (man würde sie für Kopfhörer zum Preis von 200 GBP erwarten), aber mit dem Solo Buds ist es nichts, was ich vermisse. Sie wissen, was Sie für Ihr Geld bekommen, und in diesem Fall suchte ich eher nach Komfort und Erschwinglichkeit als nach fortschrittlichen Funktionen. Und an dieser Front liefern sie auf jeden Fall!

Ein weiterer potenzieller Nachteil könnte die Akkulaufzeit sein. Im Gegensatz zu den Beats Fit Pro und Beats Studio Buds (die ich vergleiche, weil sie die anderen Kopfhörer sind, die ich täglich benutze) müssen die Solo Buds zum Aufladen an eine USB-C-Stromquelle angeschlossen werden. Jetzt bieten die Beats Fit Pro und Studio Buds eine Akkulaufzeit von 6 bzw. 8 Stunden (mit zusätzlichen 16 Stunden aus dem Gehäuse). Persönlich bevorzuge ich eine ununterbrochene Autonomie von 18 Stunden gegenüber 24 Stunden, zusätzlich dazu, dass ich daran denken muss, sie alle 6/8 Stunden aufzuladen, zumal ich fast den ganzen Tag Kopfhörer benutze. Und da sie nicht automatisch aufgeladen werden, wenn Sie sie in das Etui legen (es sei denn, sie sind an USB-C angeschlossen), werden Sie den Akku nicht überladen, was ihre Lebensdauer im Vergleich zu anderen kabellosen Ohrhörern verlängern sollte.

Das war's für heute: Die Beats Solo Buds bieten eine überzeugende Option für alle, die nach kabellosen Ohrhörern suchen, die Stil, Funktionalität und Erschwinglichkeit vereinen. Auch wenn sie vielleicht nicht den ganzen Schnickschnack teurerer Konkurrenten enthalten, machen sie ihr Engagement für Klangqualität und ergonomisches Design zu einer soliden Wahl für den täglichen Gebrauch, wenn Sie danach suchen. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Beats Solo Buds Beats ' Vermächtnis feiern: Sie verschmelzen Stil mit Leistung und bleiben gleichzeitig dem treu, was Beats zu einer ikonischen Marke in der heutigen Audiolandschaft macht. Sie werden Sie nicht enttäuschen. Sie sind vielleicht nicht die absolut besten in Bezug auf die Qualität, aber sie sind die Crème de la Crème, wenn es um das Preis-Leistungs-Verhältnis geht.