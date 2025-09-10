Beats iPhone 17 Hüllen dienen gleichzeitig als Ständer für das Handy

HQ

Gestern präsentierte Apple die iPhone 17-Gerätereihe der ganzen Welt, wobei viele lobten, wie der Technologieriese dieses Mal tatsächlich innovativ zu sein schien und einige ziemlich aufregende Änderungen vornahm. Im Rahmen der Enthüllung kündigten Beats by Dr. Dre auch einige neue Hüllenoptionen an, speziell für das iPhone 17, die an und für sich einige praktische und faszinierende Funktionen bieten.

Die neuesten Gehäuse sind so konzipiert, dass sie dünn, leicht und präzise sind und gleichzeitig mit der MagSafe-Technologie und Camera Control arbeiten. Sie sind in den Farben Granite Gray, Bedrock Blue, Lime Stone und Pebble Pink erhältlich und als Double-Shot-Hartschalenkoffer mit einer matten Außenoberfläche konzipiert, die Kratzer, Flecken und Fingerabdrücke reduzieren soll.

Das Basisgehäuse wird für 45 US-Dollar verkauft und verfügt über all diese Elemente, aber Beats hat auch eine etwas teurere Alternative namens Kickstand Case, die für 59 US-Dollar im Einzelhandel erhältlich ist. Dieses Zubehör wird mit einem Adapter am Ende des Schlüsselbandes geliefert, der sich öffnen lässt und an dem magnetischen Teil der Hülle befestigt wird, um Ihr iPhone 17 abzustützen.

Es gibt auch eine noch teurere Variante für 79 US-Dollar, die als Rugged Case gilt und durch eine Polymerrückseite und stoßdämpfende Seitenwände zusätzlichen Schutz bietet. Diese Hülle ist in verschiedenen Farben erhältlich, darunter Everest Black, Rocky Blue, Alpine Gray und Sierra Orange.

Werbung: