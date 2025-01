Beatbot will mit einem smarten Schildkrötenroboter die Ozeane säubern

HQ

Die Ozeane machen den größten Teil des Planeten Erde aus, und doch tun wir sehr wenig, um uns um sie zu kümmern. Oder sehr wenig getan, sollten wir sagen. Das Technologieunternehmen Beatbot hat jetzt seine nächste große Innovation in der Welt des Meeresschutzes und der ökologischen Nachhaltigkeit vorgestellt. Es heißt Amphibious RoboTurtle und ist ein Gerät, das einfach dazu dient, Wildtiere zu verfolgen und zu erforschen und auch bei der Isolierung und Reinigung von gefährlichen und gefährlichen Materialien zu helfen.

Beatbot hat die Enthüllung dieses RoboTurtle kommentiert, indem es speziell kommentierte, was es mit dem Roboter erreichen will. Uns wurde gesagt, dass es "entwickelt wurde, um Benutzer zu verfolgen und vor kritischen Bedingungen wie Ölverschmutzungen, Katastrophenschäden und dem Vorhandensein gefährdeter Arten zu warnen. Es bietet eine nachhaltige und kostengünstige Lösung für die Umweltüberwachung durch Früherkennung. Das Amphibious RoboTurtle reduziert auch die Abhängigkeit von hohen Ressourcen, beschleunigt die Datenerfassung und rationalisiert die Abläufe für Regierungsbehörden, NGOs und Forscher."

Was die Art und Weise betrifft, wie es dies tun wird, verwendet es Intelligenzsysteme, um seine Umgebung in Echtzeit zu erfassen, es verfügt über ein fortschrittliches Auftriebssystem, um nahtlos zwischen Land und Wasser und sogar tiefen Wasserumgebungen wechseln zu können, seine mehrgelenkigen Gliedmaßen sind so konzipiert, dass sie eine echte Schildkröte für die nicht-invasive Erkundung von Ökosystemen nachahmen, Sonnenkollektoren zum Aufladen ohne menschliches Eingreifen, und KI-gestützte Kameras zur Verfolgung und Dokumentation der Umgebung.

Der größte Haken ist, dass es sich im Moment nur um einen Prototyp und eine Idee handelt und Beatbot noch keine Pläne vorgelegt hat, den RoboTurtle in den Meeren auf der ganzen Welt einzuführen. CMO York Guo hat sich dennoch zu dem Gerät geäußert, indem er hinzufügte:

"Es ist ein Partner, der dazu beiträgt, Gemeinden zu schützen und den sichersten Wasserstand für alle Lebewesen zu erhalten. Dieser einzigartige Roboter dient dem Planeten an der Seite von Naturschützern, Wissenschaftlern und Rettungskräften für das Gute."

Glaubst du, dass der RoboTurtle dazu beitragen wird, unsere Ozeane zu verbessern und zu schützen?