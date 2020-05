Beat Saber v1.10.0 ist mit 46 neuen Beatmaps live

Fans von Rhythmusspielen müssen die VR-Lichtschwert-Action Beat Saber ausprobieren, denn sie werden das Spiel lieben. Hyperbolic Magnetism und Beat Games haben das Game diese Woche auf die Spielversion v1.10.0 hochgerüstet, mit dem neue Inhalte in das Spiel gelangen. Das Highlight sind zehn neue Songs und insgesamt 46 neue Beatmaps (so heißen die verschiedenen Level, die ihr auf unterschiedlichen Schwierigkeitsgraden zerhackt). Das Update ist kostenlos und es steht bereits auf dem PC zur Verfügung, allerdings nicht auf PSVR. Aufgrund einiger technischer Schwierigkeiten wurde das Update für die PS4 verzögert - die Entwickler arbeiten natürlich aktiv daran, die Inhalte so schnell wie möglich freizugeben.