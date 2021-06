IGN durfte Sega und Cyberconnect 2 heute die Arbeit abnehmen, denn sie melden, dass Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba - The Hinokami Chronicles am 15. Oktober dieses Jahres in Europa erscheint. Neben den Eins-gegen-Eins-Duellen mit ausgewählten Charakteren aus der Serie erwartet uns ein umfangreicher Abenteuermodus im Stile der Naruto-Shippuden-Spiele. Ihr werdet in der Rolle von Tanjiro die komplette erste Staffel des Anime nachspielen und dürft euch auch auf Bosskämpfe einstellen.