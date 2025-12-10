Beastro ist ein kulinarisch inspiriertes Fantasy-Abenteuer

Die neueste Day of the Devs Präsentation war vollgepackt mit Indie-Highlights von einer Vielzahl verschiedener Entwickler, und ein Beispiel dafür ist das kommende Beastro von Timberline Studio. Der Trailer, der schließlich mindestens auf PC- und Xbox Series X/S-Plattformen erscheinen soll und ebenfalls als Game Pass -Ergänzung angeboten wird, ist nun erschienen und hat uns einen weiteren Vorgeschmack darauf gegeben, was uns von diesem kulinarisch inspirierten Fantasy-Abenteuer erwartet.

Die Prämisse des Spiels ist etwas lebenssimulativ, denn in der Rolle eines der anthropomorphen Tiere dieser landlichen Kleinstadt wird das Ziel sein, Pflanzen anzubauen und sich um Kreaturen zu kümmern, um die Ressourcen und Zutaten zu sammeln, die für die Zubereitung aller möglichen einzigartigen Mahlzeiten für die Gäste notwendig sind, unter der Idee, dass je besser die Mahlzeit sein wird, desto wahrscheinlicher ist es, dass ihre neueste heldenhafte Mission erfolgreich sein wird.

Im Grunde genommen bist du also nicht der schwertschwingende Held, sondern der Löffeltragende Koch, der die lokalen Helden und Heldinnen antreibt.

Wir haben noch kein festes Veröffentlichungsdatum für Beastro, aber unten könnt ihr den neuesten Trailer für das bezaubernde Spiel sehen.