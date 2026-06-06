Beastfolk Barber (früher bekannt als Project Salon) ermöglicht es dir, Friseurin in einer Zootopia-ähnlichen Welt zu werden.

Eine der vielen Weltpremieren, die die Wholesome Games Showcase zierten, drehte sich um das gemütliche Simulationsprojekt Beastfolk Barber. Während der breiteren Präsentation trat der Entwickler Safe Flight Games auf, um einen neuen Look für den Titel zu präsentieren, der zuvor als Project Salon galt.

Beastfolk Barber spielt effektiv mit der Vorstellung davon, wie es wäre, als Friseur in einer Zootopia-ähnlichen Welt zu arbeiten, indem man das Haar und Fell verschiedener Kreaturen schneiden und stylen kann, während man mit diesen Leuten auf eine Art Coffee Talk liebevolle und charmante Gespräche führt.

Die Spielzusammenfassung fügt hinzu: "Beastfolk Barber spielt in einer modernen Stadt, in der Beastfolk Seite an Seite mit Menschen leben und die Spannung zwischen dem, was von ihnen erwartet wird, und dem, was sie sind, navigieren. Als ihr Friseur bist du jemand, dem sie sich öffnen können. Mit jedem Gespräch und jedem Schnitt hilfst du ihnen, zu dem zu werden, was sie wirklich sind."

Mit der Enthüllung hier können Sie unten einige Bilder von Beastfolk Barber sehen.