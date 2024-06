Beastcoast ist der Rainbow Six: Siege Manchester Major-Champion

HQ

Die Leute in Großbritannien haben gerade ein langes Wochenende hinter sich, an dem zweifellos viele von Ihnen eingeschaltet waren und die Manchester Major für Rainbow Six: Siege im Auge behalten haben. Das Turnier ging am Sonntag zu Ende, und in diesem Sinne haben wir nun einen Sieger, über den wir berichten können.

Beastcoast hat das Event gewonnen, nachdem sie Team BDS im großen Finale besiegt hatten. Dieses Ergebnis bedeutet, dass Beastcoast mit einem Preisgeld von 217.000 US-Dollar und einer Sammlung von Six Invitational Punkten in die USA zurückkehrt, was enorm wichtig sein wird, wenn es darum geht, sich am Ende der Saison einen Platz beim wichtigsten Turnier zu sichern.

Dieses Ergebnis setzt ein sehr dominantes Jahr 2024 für Beastcoast fort, das Mitte April ebenfalls zum MeisterNorth America League 2024 - Stage 1 gekrönt wurde. Wir müssen sehen, ob es diesen Erfolg in Stage 2 im Sommer fortsetzen kann.