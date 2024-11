Beast Quest wird in eine Zeichentrickserie umgewandelt

HQ

Es gibt nur eine Handvoll moderner Buchreihen, die so beliebt sind wie Beast Quest. Die Kinderserie hat seit ihren Anfängen in den späten 2000er Jahren über 25 Millionen Bücher verkauft, wobei über 180 Bücher von einer Reihe von Autoren veröffentlicht wurden, die alle unter dem Namen Adam Blade veröffentlichen. Beast Quest hat sogar Videospiele mit einem gleichnamigen Mobil-, PC- und Konsolentitel erobert und sich auch in eine Spin-off-Welt mit dem Namen Sea Quest ausgeweitet. Mit all dem im Hinterkopf versucht Beast Quest nun, das Unterhaltungsmedium Fernsehen zu erobern.

Laut Variety haben sich Superprod Group und Coolabi Group zusammengetan, um eine Zeichentrickserie auf der Grundlage von Beast Quest zu erstellen. Es wird die Geschichte von Tom und Elenna erzählt, die versuchen, die Kingdom of Avantia vor dem Zauberer Malvel zu retten, und dieses Projekt wird in einer Form angeboten, die CG und Hybrid-Animation auf eine Weise verbindet, die wir anscheinend noch nie zuvor gesehen haben. Die gesamte Animationsarbeit wird ebenfalls von den Tochtergesellschaften von Superprod abgewickelt, wobei fünf Animationsstudios mit der Durchführung des Projekts beauftragt sind, nämlich die Wheel in Motion in Großbritannien, dieThe Coproduction Company in den USA, die Red Monk Studio in Italien, dieSuperprod Animation in Luxemburg und die Melusine in Luxemburg.

Während uns 26-30 Minuten lange Episoden versprochen wurden, ist derzeit unklar, wann diese Zeichentrickserie erscheinen wird.