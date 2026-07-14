Beast of Reincarnation hat zwar erkundbare Gebiete, aber keine offene Welt

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Beast of Reincarnation, der neueste Titel des Pokémon-Entwicklers Game Freak, enthält keine vollständig erkundbare offene Welt. Es gibt Bereiche mit Geheimnissen und Nebenquests, die du finden kannst, aber trotz all dem ist die Gesamtspielzeit deutlich kürzer, als man es von einem modernen Action-RPG erwarten würde.

Im Gespräch mit Game Informer bestätigte Beast of Reincarnation s Regisseur Kota Furushima, dass es "ungefähr 10 'Levels' [erstrecken] sich über etwa 30 Stunden Spielzeit" bezieht. Es wird angemerkt, dass man nach dem Durchgang des Tutorials sieht, wie sich die Welt etwas öffnet, aber es wird niemals erlaubt, das ganze Spiel einfach durchzulaufen. Dutzende Stunden damit verbracht, Fragezeichen hinterherzujagen.

Die Erkundung wird auch von deinem Wolfsbegleiter Koo unterstützt. In Beast of Reincarnation ist Koo laut Furushima nicht nur ein Kampfwerkzeug, da dein freundlicher Hund dich oft auf nahe Feinde oder Gegenstände aufmerksam macht. "Wir wollten nicht, dass Koo zu einem autonomen Werkzeug wird, das im Grunde nur eine weitere Waffe für den Spieler ist, noch wollten wir eine Situation schaffen, in der der Spieler sehr aufmerksam auf [Koo] sein muss." sagte Furushima.

Beast of Reincarnation startet am 4. August.