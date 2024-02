Beast selbst ist kein schlechter Name. Es ist eher der Untertitel, der ein wenig albern auffällt, wenn es um den neuesten Apple Arcade -Titel von Oh Bibi geht. "Bio Exo Arena Suit Team" klingt wie etwas, das von jemandem stammt, der es nicht zu Ende gedacht hat, und das ist ein bisschen schade, denn das Spiel selbst ist gut gemacht und gut gebaut.

Es gibt viele Charaktere, die freigeschaltet werden, wenn du im Spiel vorankommst und mehr Spiele gewinnst.

Die Einrichtung ist einfach. In kleinen, engen, charmanten Arenen ziehen zwei Mannschaften gegeneinander in den Krieg. Jedes Team besteht aus drei Spielern, und nachdem du genug Punkte gesammelt hast (die du durch Schießen und Schlagen deiner Gegner erhältst), kannst du den "Beast-Modus" aktivieren, der den niedlichen kleinen Fuchs-, Schwein- oder Eidechsencharakter, den du steuerst, in einen zwölf Meter großen Riesenroboter mit zweiarmigen Kanonen verwandelt. Der Roboter ist natürlich zäh und unbeholfen, für Gegner leicht zu lokalisieren, verursacht aber andererseits bis zu viermal so viel Schaden wie normale Charaktere ohne Mech.

Beast: Bio Exo Arena Suit Team erinnert ein wenig an Overwatch 2 mit einem einfacheren Ansatz, der speziell für jüngere Spieler entwickelt wurde. Die Charaktere sind einfach, niedlich und sehr leicht zu spielen. Wie wir alle wissen, ist es keine leichte Aufgabe, das Spiel richtig anzufühlen, selbst wenn du dein niedliches kleines "Biest" mit Touch-Steuerung steuerst, da sich die meisten Action-Titel in der Regel nur unangenehm chaotisch anfühlen, wenn beide Daumen gegen den Handybildschirm gedrückt werden. Oh Bibi ist hier gelungen. Die beiden virtuellen Joysticks und wie es sich anfühlt, wenn die Waffe (die jedes Mal automatisch feuert, wenn man auf einen Gegner zielt) die Kugeln versprüht, ist der gelungenste Teil dieses Spiels. Es fühlt sich ausgezeichnet an. Es fühlt sich lustig an und zu keinem Zeitpunkt in meinen Teststunden war ich frustriert, weil meine großen Daumen über andere Tasten glitten und Funktionen aktivierten, die ich nicht verwenden wollte.

Die Spielmechanik ist solide und das Design ist genau richtig.

Auch das Design ist sehr schön. Entzückend kindisch auf die richtige Art und Weise, mit liebenswerten Charakteren und klaren, abwechslungsreichen Arenen, in denen man kämpfen kann. Es fließt gut, Ladezeiten gibt es so gut wie nicht und auch die Musik ist gut. Während der ersten Spielstunde ist jede Lobby mit dummen Bots gefüllt, die mehr als glücklich sind, still zu stehen und sich von mir in den Kopf schießen zu lassen, aber dann geht es los, ich werde gegen echte Spieler gematcht und treffe somit auf viel härtere Gegner.

Beast: Bio Exo Arena Suit Team ist kein Meisterwerk, aber dank der Apple Arcade Exklusivität ist es völlig frei von Mikrotransaktionen. Außerdem ist es in Bezug auf Gameplay, Design und Herausforderung ein Erfolg, vor allem für jüngere Spieler.

