Bear macht einen Seitenhieb auf Gäste in Mexiko, nachdem er ihr Abendessen eingenommen hat

HQ

Ein Schwarzbär ist viral gegangen, nachdem er Essen von zwei Gästen in einem Hotel in Mexiko gestohlen hat. In Mexiko gelten Schwarzbären als gefährdete Art und verlassen aufgrund von Dürren oft ihren natürlichen Lebensraum auf der Suche nach Nahrung und Wasser.

Die Urbanisierung seines Lebensraums hat dazu geführt, dass der Schwarzbär oft mit Menschen in Kontakt kommt, wie Sie im Video unten sehen können. Das Hotelpersonal des Chipinque Hotels in Nuevo León versuchte, den Bären dazu zu bringen, sich zu entfernen, aber er ließ sich nicht beirren und verließ das Hotel erst, nachdem er einem der Gäste ins Gesicht geschlagen hatte.

Die Frau in dem Video blieb unverletzt, aber viele Kommentare im Internet haben in Frage gestellt, warum sie und ihr Tischpartner immer noch am Tisch saßen, während der Bär fraß. Obwohl Bären manchmal freundlich aussehen, können sie gefährliche Tiere sein und sind wahrscheinlich nicht die besten Gäste zum Abendessen.

Werbung: