Beanspruche kostenlose Inhalte für Borderlands 4

Vielleicht spielst du Borderlands 4 seit der Veröffentlichung oder hast es während der vielen aktuellen Weihnachtsverkäufe günstig gefunden. So oder so haben jetzt alle Borderlands 4 Spieler mehrere interessante Shift-Codes zum Einlösen.

Diese geben dir normalerweise goldene Schlüssel zur goldenen Truhe im Spiel, aber da Weihnachten ist, bekommen wir auch weihnachtliche Skins. Es ist jedoch wichtig zu beachten, dass die Codes nur bis Ende 2025 gültig sind – und 2025 ist fast vorbei. Daher solltest du dich beeilen und sie einlösen (wenn du das Spiel in mehreren Formaten hast, kann der Code mehrfach eingelöst werden), was du unter diesem Link tun kannst.

Und damit solltest du einfach plündern und ein großartiges Jahr 2026 haben – wenn, wie wir wissen, DLC für Borderlands 4 versprochen wird.

Skins:

3HX3J-RJWSJ-CFBBC-3BJ3B-RWZ36

BZ6J3-3JKHB-CX3B5-TTJTT-HJBZW

3ZXJB-HZBHT-KX3BK-BBTT3-BHHXJ

J9XTB-SJWS3-WRTTC-BJTJJ-TH6TX

Goldene Schlüssel:

3H6JT-3ZJZ3-KXBJK-TB3TB-J33CXTSXBB-W9JH3-W63JC-TT33B-95JSX