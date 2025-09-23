BCN Game Fest ernennt Japan zum Ehrengast für 2025

HQ

Wir sind nur noch etwas mehr als zwei Wochen vom Start des BCN Game Fest entfernt, der Veranstaltung, die den IndieDevDay ablöst und ihr Programm und ihren Umfang sowohl in Bezug auf Projekte, die jetzt auch das AA-Segment abdeckt, als auch ihre Präsenz, die globaler ist, stärkt. Und ein Beweis für dieses Engagement, sich als herausragendes Ereignis für die Branche weltweit zu positionieren, ist die Ankündigung der Organisation, dass Japan bei dieser ersten Ausgabe im Jahr 2025 Ehrengast sein wird und damit einer der prominentesten und einflussreichsten Entwicklungs- und Konsumkulturen für Videospiele Tribut zollt.

Zu den bereits bestätigten Delegationen aus Mexiko, Brasilien, Portugal, Deutschland und Frankreich gesellt sich nun auch das japanische Kontingent, das den Teilnehmern neben Geschäftstreffen mit Entwicklern und Unternehmen aus dem katalanischen und spanischen Sektor auch verschiedene Initiativen anbieten wird. Die bemerkenswerteste davon ist die Teilnahme von Toei Animation. Das große Animationsstudio hinter One Piece und Dragon Ball wird auf der Messe einen großen Stand aufbauen und einen exklusiven Blick auf sein Indie-Projekt Re:VER PROJECT -TOKYO werfen, das zusammen mit dem Studio Nestopi entwickelt wurde.

Nicht zu vergessen ist auch der große Gaststar der japanischen Entwicklung. Yoshinori Ohori, Schöpfer der PlayStation 2-Klassiker Alundra und Alundra 2, wird am Samstag, den 11. Oktober um 16:00 Uhr MESZ in einer Podiumsdiskussion, die von Gamereactor-Kollege David Caballero moderiert wird, ein einzigartiges Erlebnis bieten, bei dem er auf seine Karriere und seine Erfahrungen bei der Entwicklung dieser Spiele zurückblickt.

Und wo wir gerade bei der Spieleentwicklung sind: Der Inkubator IGI und das Programm Sofu, die von GameBCN und dem japanischen Riesen Marvelous gefördert werden, werden die Projekte, an denen sie arbeiten, an einem Stand vorstellen.

Diejenigen, die an der Veranstaltung in La Farga teilnehmen, können My Famicase Exhibition erkunden, eine Kultausstellung für Sammler und Liebhaber physischer Formate. Es handelt sich um eine Sammlung von 250 Patronenhülsen für das mythische NES (auch bekannt als Famicom), die von Künstlern aus der ganzen Welt entworfen wurden. Eine einzigartige Gelegenheit für Fans, die Nostalgie mit einer modernen künstlerischen Vision wieder aufleben zu lassen.

Schließlich werden die japanischen Nachrichtenmedien 4Gamer wie Gamereactor als Medienpartner an der Veranstaltung teilnehmen und ihrem Publikum in Japan über alle Aktivitäten berichten, um das BCN Game Fest einem neuen Publikum zugänglich zu machen.

"Wir fühlen uns sehr geehrt, Japan als ersten Ehrengast begrüßen zu dürfen", sagte Daniel Santigosa, Direktor des BCN Game Fest. "Die japanische Videospielkultur ist eine tragende Säule unserer Branche."

Wenn Sie planen, an der Veranstaltung teilzunehmen, sichern Sie sich Ihr Ticket auf der offiziellen Website hier.