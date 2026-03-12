BC. Game Masters Championship: Die Gruppen sind vor dem Spiel, das am 24. März beginnt, gesichert
Das Counter-Strike 2 Turnier findet in der rumänischen Stadt Bukarest statt.
Es ist eine sehr geschäftige Zeit für Wettkampf Counter-Strike 2, da weltweit große Events und Turniere stattfinden. Während viele Augen auf die wichtigsten Tier-1-Aktionen gerichtet sind, gibt es auch vielversprechende Aktionen in niedrigeren Stufen, darunter in knapp zwei Wochen, wenn BC. Die Game Masters Championship findet in Bukarest, Rumänien, statt.
Dieses Turnier bringt insgesamt 24 Teams zusammen, die um mehr als 50.000 Dollar Preisgeld kämpfen, und während acht dieser Teams bereits für die Playoffs eingeladen wurden, sind die übrigen 16 Teams für die Gruppenphase gesetzt, in der acht weiterkommen und acht endgültig ausscheiden.
Zu diesem Zweck sind die Gruppen wie folgt angeordnet:
Gruppe A:
- Fnatic
- Mouz NXT
- Nexus Gaming
- Aimclub
Gruppe B:
- Leidenschaft UA
- Bestia
- Tricked Esport
- Kellerjungen
Gruppe C:
- Begeistert
- Cybershoke Esports
- Ewiges Feuer
- Hyperspirit
Gruppe D:
- 9ine
- Inner Circle Esports
- OG
- Unendliches Talent
Was die acht Teams betrifft, die direkt zu den Playoffs eingeladen wurden, so sind diese: G2 Esports, Gentle Mates, Heroic, Monte, BetBoom Team, HOTU, BIG, Sinners Esports. Auch das Turnier findet vom 24. bis 26. März statt.