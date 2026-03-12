BC. Game Masters Championship: Die Gruppen sind vor dem Spiel, das am 24. März beginnt, gesichert

HQ

Es ist eine sehr geschäftige Zeit für Wettkampf Counter-Strike 2, da weltweit große Events und Turniere stattfinden. Während viele Augen auf die wichtigsten Tier-1-Aktionen gerichtet sind, gibt es auch vielversprechende Aktionen in niedrigeren Stufen, darunter in knapp zwei Wochen, wenn BC. Die Game Masters Championship findet in Bukarest, Rumänien, statt.

Dieses Turnier bringt insgesamt 24 Teams zusammen, die um mehr als 50.000 Dollar Preisgeld kämpfen, und während acht dieser Teams bereits für die Playoffs eingeladen wurden, sind die übrigen 16 Teams für die Gruppenphase gesetzt, in der acht weiterkommen und acht endgültig ausscheiden.

Zu diesem Zweck sind die Gruppen wie folgt angeordnet:

Gruppe A:



Fnatic



Mouz NXT



Nexus Gaming



Aimclub



Gruppe B:



Leidenschaft UA



Bestia



Tricked Esport



Kellerjungen



Gruppe C:



Begeistert



Cybershoke Esports



Ewiges Feuer



Hyperspirit



Gruppe D:



9ine



Inner Circle Esports



OG



Unendliches Talent



Was die acht Teams betrifft, die direkt zu den Playoffs eingeladen wurden, so sind diese: G2 Esports, Gentle Mates, Heroic, Monte, BetBoom Team, HOTU, BIG, Sinners Esports. Auch das Turnier findet vom 24. bis 26. März statt.