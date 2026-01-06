BC. Game Esports erwirbt den Großteil von SAW, die nun als Top-Tier-Turniere zugelassen sind

HQ

Die Esports-Organisation BC.Game Esports hat angekündigt, dass sie eine Vereinbarung mit SAW getroffen hat, um viele der Kernspieler dieser zu übernehmen. Der Deal sieht im Wesentlichen vor, dass SAW s aktuelles Counter-Strike 2 -Projekt in BC.Game Esports umbenannt wird, während das Hauptzentrum portugiesisch dann durch zwei CS-Veteranen verstärkt wird: Oleksandr "s1mple" Kostyliev und Denis "electroNic" Sharipov.

Diese Änderung bedeutet außerdem, dass BC.Game Esports nun für die größten Turniere des Jahres zugelassen ist, da es den Platz von SAW in den VRS CS2-Rankings (22. insgesamt) übernommen hat. Das bedeutet, dass wir s1mple bald wieder auf den größten Bühnen sehen könnten, gerade rechtzeitig, damit die Saison 2026 Gestalt annimmt.

Betrachtet man diesen überarbeiteten BC.Game Esports Kader, sieht das Team und der dahinterstehende Trainerstab nun wie folgt aus:



Christopher "MUTiRiS" Fernandes



Adones "krazy" Nobre



António "aragornN" Barbosa



Oleksandr "s1mple" Kostylliev



Denis "electroNic" Sharipov



Wiktor "TaZ" Wojtas als Cheftrainer



Es ist unklar, wo wir als Nächstes BC.Game Esports sehen werden, aber es sind große Events für Ende Januar und Anfang Februar geplant, nämlich auf den BLAST- und ESL-Strecken.