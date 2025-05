BBQ-Liebhaber brechen Guinness-Weltrekord für die meisten Pulled Pork Sandwiches, die in 8 Stunden serviert werden

HQ

Die Guinness Book of World of Records ist vollgestopft mit skurrilen und seltsamen Rekorden, die häufig von einer Handvoll Leute übertroffen werden. Kürzlich ereignete sich ein großartiges Beispiel dafür beim 44. BBQ Fest in Kinston, North Carolina, wo sich die Teilnehmer zusammenschlossen und den Rekord für die meisten Pulled Pork Sandwiches brachen, die innerhalb von acht Stunden serviert wurden.

Laut Guinness World Records lag das Ziel und der frühere Rekord bei 2.400 Sandwiches, was bedeutete, dass die Teilnehmer genug Schweinefleisch räuchern und grillen mussten, um es dann in Sandwiches zu verwandeln, damit die verliebten Gäste diese Zahl innerhalb von acht Stunden überwinden konnten. Es stellte sich jedoch heraus, dass diese Platte für die BBQ-Liebhaber vielleicht etwas zu einfach war, da die Platte ausgelöscht wurde.

Es wird erwähnt, dass die Gesamtzahl der servierten Sandwiches mit satten 4.775 fast doppelt so hoch war wie der vorherige Rekord. Das reichte aus, um den Rekord für sich zu beanspruchen, obwohl zweifellos irgendwo jemand ein Auge auf diesen Thron werfen wird...

