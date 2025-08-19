BBC zieht Ozzy Osbourne-Film wegen familiärer Wünsche zurück

HQ

Während die Rock'n'Roll-Welt immer noch um die Ikone Ozzy Osbourne trauert, wurde die Ausstrahlung eines BBC-Films, der einen Blick auf sein Leben werfen sollte, auf Wunsch von Osbournes Familienmitgliedern verschoben.

"Unser Mitgefühl gilt der Familie Osbourne in dieser schwierigen Zeit. Wir respektieren den Wunsch der Familie, mit der Ausstrahlung dieses ganz besonderen Films noch etwas zu warten. Der neue [Sende-]Termin wird in Kürze bestätigt", sagte die BBC.

Der Film behandelt Osbournes letzte Jahre, einschließlich seiner Rückkehr nach Großbritannien, seines letzten Konzerts und seines Todes, der kurz darauf folgte. Ursprünglich sollte es eine 10-teilige Serie über die Osbournes werden, aber als sich Ozzys Gesundheitszustand verschlechterte, wurde daraus ein einziger, einstündiger Film.

Es wurde noch kein neues Datum für den Film genannt, aber er wird rechtzeitig erscheinen, um die Wünsche der Familie nicht zu missachten.

