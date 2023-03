BBC weigert sich, die neueste Folge von Attenboroughs neuer Naturserie auszustrahlen

HQ

Die neueste in einer Reihe von Naturshows von und mit Sir David Attenborough ist in Schwierigkeiten mit der BBC geraten und jetzt wird die neueste Episode nicht mehr ausgestrahlt. Grund dafür ist die geäußerte Angst vor möglichen Vergeltungsmaßnahmen von Rechtsextremen. Der staatliche Kanal, einer der größten der Welt, weicht damit der Frage aus, wie Wild Isles' sechste Episode den Verlust der Natur in Großbritannien beleuchtet und was dazu geführt hat. Die Episode enthält auch Beispiele für Rewilding, das in einigen rechten Kreisen als umstrittenes Konzept gilt.

BBC selbst dementiert die Gerüchte und behauptet, dass die sechste Episode nicht existiert, sondern zusätzliches Material ist, das nur für den digitalen Vertrieb gekauft wird. Und tatsächlich wird es online über den iPlayer übertragen.

