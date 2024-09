BBC verstärkt Diversitätsmaßnahmen: 25 % der Stars müssen Minderheiten repräsentieren

HQ

Laut BBC ist Vielfalt der Weg in die Zukunft, die nun verlangt, dass mindestens 25 Prozent derjenigen, die hinter der Kamera arbeiten, eine Minderheit repräsentieren.

Diese Politik ist nichts Neues für die BBC, die seit langem an der Spitze der ethnischen und sozioökonomischen Vielfalt steht und im vergangenen Jahr 82 % ihrer Programme das frühere Ziel von 20 % Repräsentation erreichte.

Dies ist also eine Steigerung von 5 % und Teil ihrer Diversitätsbemühungen, die in den letzten 36 Monaten mehr als 240 Millionen Pfund investiert haben und in den kommenden Jahren voraussichtlich weiterhin ähnliche Summen ausgeben werden.

Charlotte Moore, die Programmleiterin des Senders, kommentierte gegenüber Deadline ihre fortgesetzten Investitionen wie folgt:

"Wir setzen uns für britisches Geschichtenerzählen ein, und ich erkenne die wichtige Rolle an, die diversifizierte Indies beim Erzählen dieser authentischen Geschichten spielen. Indem wir unsere Investitionen in vielfältige Inhalte erhöhen und unsere Diversitätsziele abseits des Bildschirms verbessern, wollen wir ein integrativeres Umfeld schaffen, das alle Zielgruppen authentisch repräsentiert und bei ihnen Anklang findet."