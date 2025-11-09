BBC-Top-Persönlichkeiten treten nach Gegenreaktion auf den Umgang mit Trump-Doku zurück

HQ

Wir haben gerade die Nachricht erhalten, dass BBC-Generaldirektor Tim Davie und BBC News-Chefin Deborah Turness zurückgetreten sind, nachdem eine Welle der Kritik den Sender der politischen Voreingenommenheit beschuldigt hatte, einschließlich der Art und Weise, wie er eine Rede von US-Präsident Donald Trump in einer Panorama-Dokumentation geschnitten hatte.

Der jüngste Streit folgt auf Berichte im Daily Telegraph, die sich auf ein internes Standarddokument berufen, das von einem ehemaligen BBC-Berater verfasst wurde. Der Bericht listete mehrere redaktionelle Fehler auf, darunter die Entscheidung, zwei getrennte Abschnitte von Trumps Rede vom 6. Januar 2021 zu spleißen, was den Anschein erweckte, als hätte er die Unruhen im Kapitol direkt gefördert.

Kontroverse um bearbeitete Trump-Rede

In der Dokumentation wurde gezeigt, wie Trump seinen Anhängern sagte, sie würden "zum Kapitol gehen" und "wie die Hölle kämpfen" – Aussagen, die aus verschiedenen Momenten der Rede stammen. Daraufhin reagierte das Weiße Haus heftig: Trumps Pressesprecherin Karoline Leavitt bezeichnete die BBC als "Fake News" und "Propagandamaschinerie".

In der Zwischenzeit sagte Davie in einer Erklärung, dass der Rücktritt "allein meine Entscheidung" sei, und fügte hinzu, dass er den persönlichen und beruflichen Druck des Jobs in Betracht gezogen habe und seinem Nachfolger Zeit geben wolle, die bevorstehenden Charta-Pläne der BBC zu gestalten. Für weitere Informationen können Sie sich natürlich den Beitrag unten ansehen.