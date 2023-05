BBC kündigt die drei Doctor Who Specials zum 60-jährigen Jubiläum an

Obwohl es nicht mehr so groß zu sein scheint wie früher, ist Doctor Who immer noch die am längsten laufende Science-Fiction-TV-Serie der Welt, und dieses Jahr feiert sie 60 Jahre Abenteuer. Um diesen Moment zu feiern, hat die BBC als Teil einer Übergangszeit, in der Ncuti Gatwa bald die Rolle des Fifteenth Doctor übernehmen wird, den Vorhang für die drei Specials gelüftet, in denen David Tennant (der Tenth Doctor) als Fourteenth Doctor noch in diesem Jahr.

Als Teil eines neuen Trailers wird uns gesagt, dass die Specials The Star Beast, Wild Blue Yonder und The Giggle heißen werden und jeweils den Doktor und Catherine Tates Donna Noble mit allen möglichen Außerirdischen und seltsamen Kreaturen in Raum und Zeit konfrontiert werden.

Wann die einzelnen Specials ausgestrahlt werden, hat die BBC noch kein Veröffentlichungsdatum bekannt gegeben, aber sie werden auf BBC und BBC iPlayer in Großbritannien und auf Disney+ außerhalb Großbritanniens erscheinen.