Baywatch hat grünes Licht für ein Comeback erhalten

Da in Hollywood alles Alte wieder neu ist, gibt es seit langem eine Debatte darüber, ob Tinseltown die Ideen ausgehen, wobei viele argumentieren, dass es oft besser wäre, alte Konzepte nicht auszubeuten, da sie mehr ablenken als hinzufügen.

Wir gehen davon aus, dass die heutige Nachricht nicht die Meinung aller Kritischen ändern wird, aber Deadline berichtet nun, dass Baywatch offiziell ein Comeback feiert. Darüber wurde schon lange diskutiert, doch nun wurden zwölf Episoden unter der Regie von Matt Nix (Burn Notice, True Lies) bestellt, die in der Saison 2026-2027 Premiere haben sollen.

Die äußerst beliebte Originalserie aus den 90er Jahren spielte in Los Angeles, und die Idee ist, dass auch diese Serie am selben Ort spielen wird. Es ist jedoch noch nicht vollständig abgeschlossen, und es wird gesagt, dass Australien aus steuerlichen Gründen stattdessen in Betracht gezogen werden könnte.

Die Serie wird anscheinend "adrenalingeladene Rettungen, verwickelte Beziehungen, komplizierte Chemie und Heldentaten am Strand, die das Original definiert haben", bieten, aber natürlich mit neuen Schauspielern. Es war jedoch unbestreitbar, dass die Zeitlupensequenzen, die roten Badeanzüge und Stars wie Erika Eleniak und Pamela Anderson ein wichtiger Grund dafür waren, dass die Leute die Serie damals sahen, und die Frage ist, ob diese Stranddramen im heutigen, etwas weniger expliziten TV-Klima genauso beliebt sein werden?