Bayonetta stattet The Wonderful101: Remastered einen Besuch ab

Im Mai hat Platinum Games eine Neuauflage ihres einzigartigen Actionspiels The Wonderful 101 für die vergangene Konsolensysteme veröffentlicht und auf diese Weise ein sehr gutes Spiel für PS4, Nintendo Switch und PC bereitgestellt (lest mehr dazu in unserer Kritik). Die ersten zwei Stunden dieses Games könnt ihr ab sofort auf allen drei Plattformen im Zuge einer kostenlosen Demo ausprobieren.

Die Entwickler stellen den Prolog und die erste Mission kostenlos bereit, um interessierten Spielern einen Vorgeschmack auf die Superhelden-Action zu erlauben. Eure erzielten Fortschritte lassen sich jeweils in die Vollversion übertragen, falls ihr euch im Anschluss dazu entscheiden solltet, das Remaster zu kaufen. Wer mit der Demo einsteigt, wird sogar mit einigen zusätzlichen Hilfsmitteln belohnt, die den Spieleinstieg vereinfachen sollen. Dazu gehört auch Bayonetta, die mit ihren einzigartigen Morph-Angriffen im Zuge eines neuen Updates in The Wonderful 101: Remastered aufgenommen wurde.

Die gute Umbrahexe kann ihren Dämonen Gomorrah beschwören und Witch-Time zurückgreifen, wenn sie im richtigen Moment ausweicht. Wer diesen und weitere Boni gerne auch im Hauptspiel nutzen würde, der bekommt mit Update 1.03 die Möglichkeit, spezielle Aktions-Codes einzugeben, um auf entsprechende Vorteile zuzugreifen. Neben der feschen Hexe können Spieler auf diese Weise auch Jeanne und Rodin aus der Bayonetta-Serie freischalten. Weitere Boni sollen in der Zukunft folgen, auf der offiziellen Webseite erfahrt ihr alles Weitere.