Bayonetta-Schöpfer kann ein ganzes Jahr lang nicht in der Spieleindustrie arbeiten

Ende letzten Monats schockierte Hideki Kamiya - Schöpfer von Franchises wie Devil May Cry, Okami und Bayonetta - seine Fans, als er enthüllte, dass er sich entschieden hat, PlatinumGames zu verlassen, ein Unternehmen, dessen Mitbegründer er war. Er erklärte dies nicht weiter und verriet keine Pläne für die Zukunft.

Bis jetzt jedenfalls. Kamiya hat einen Videokanal auf Youtube gestartet, auf dem er so direkt wie immer über die Dinge spricht, die kommen werden. Er sagt, dass er es nicht verpassen wird, an vielen Meetings teilnehmen zu müssen, und dass er jetzt in der Lage sein wird, seinen eigenen Weg als Spieleentwickler zu gehen. Aber nicht für eine lange Zeit, denn Kamiya sagt auch, dass er ein ganzes Jahr lang nicht mit einer anderen Videospielfirma zusammenarbeiten darf.

Den gesamten Clip könnt ihr euch unten ansehen. Kamiya ist immer interessant zuzuhören, und dieses Video ist da keine Ausnahme.