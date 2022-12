Bayonetta Origins wird nichts für Actionspiel-Fans sein

PlatinumGames hat ein neues Statement zu Bayonetta Origins: Cereza and the Lost Demon veröffentlicht, in dem diskutiert wird, wie sich der kommende Titel von den vorherigen Abenteuern der Umbra-Hexe unterscheiden wird.

Bayonetta Origins, das bei den Game Awards 2022 angekündigt wurde, sah mit seiner stilisierten Grafik bereits so aus, als würde es etwas anderes bieten als das Hack-and-Slash-Gameplay der vorherigen Spiele. Jetzt hat Supervising Director Hideki Kamiya mehr über das Gameplay und die Geschichte des kommenden Titels verraten.

Etwas, das aus Kamiyas Aussage klar wird, ist, dass diejenigen, die mit Bayonetta nicht vertraut sind, keine Angst haben müssen, in diese neue Erfahrung einzutreten. Kamiya erklärt, dass Bayonetta Origins hoffentlich ein großartiges Spiel für diejenigen sein wird, die "sich mit Actionspielen nicht wohl fühlen... oder sogar Spieler, die mit der Bayonetta-Serie nicht vertraut sind. "

Kamiya enthüllte auch, dass es in diesem Spiel einen sekundären Protagonisten in Form des Dämons Cheshire geben wird. Zusammen werden Cheshire und die jüngere Version von Bayonetta Cereza die Spieler durch ein seltsames Abenteuer führen, wenn Bayonetta Origins veröffentlicht wird.