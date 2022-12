Ein brandneues Bayonetta-Spin-off wurde gestern Abend bei den The Game Awards angekündigt und es ist ein Look, den wir nicht von der Serie gewohnt sind. Bayonetta Origins: Cereza and the Lost Demon heißt das Spiel, das am 23. März für Nintendo Switch erscheinen wird. Das Spiel, das als Bilderbuch präsentiert wurde, ist ein Prequel und folgt Cereza und ihrem ersten Dämon Cheshire.

Seht euch unten den ersten Trailer an.