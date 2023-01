Bayonetta 3 Spieler können jetzt eine Demo von Bayonetta Origins spielen

HQ

Diejenigen, die Bayonetta 3 besitzen und ihr Spiel auf Version 1.2.0 aktualisiert haben, können sich eine kostenlose Demo für Bayonetta Origins: Cereza and the Lost Demon schnappen.

Solange ihr in Bayonetta 3 auf den Ingame-Shop The Gates of Hell zugreifen könnt, müsst ihr nur das Alte Bilderbuch kaufen und dann könnt ihr diesen spielbaren Teaser freischalten.

Es gibt nicht viele Inhalte in der Demo zu entpacken, aber wenn Sie sich auf das kommende Prequel freuen, werden Sie sich wahrscheinlich diesen kurzen Teaser dessen ansehen wollen, was kommen wird. Die Demo ist seit den Game Awards verfügbar, aber Nintendo hat kürzlich einen Beitrag veröffentlicht, der die Leute daran erinnert, sie erst kürzlich zu spielen.

Selbst für diejenigen, die Bayonetta 3 nicht besitzen, kann es sich lohnen, nach Bayonetta Origins: Cereza and the Lost Demon Ausschau zu halten, wenn es veröffentlicht wird, da die Entwickler versprochen haben, dass es anders sein wird als alles, was Fans zuvor erlebt haben, und könnte eine Möglichkeit sein, in die Serie für diejenigen einzusteigen, die noch nicht die Chance hatten.