Bayonetta 3 mache "gute Fortschritte", behauptet Nintendo nicht zum ersten Mal

In 2017 kündigte Platinum Games Bayonetta 3 an, doch auf der diesjährigen Nintendo Direct war das Actionspiel leider erneut kein Thema (stattdessen haben die Entwickler während der Square-Enix-Präsentation das Live-Service-Spiel Babylon's Fall vorgestellt). Im Gespräch mit zwei Nintendo-Mitarbeitern erfuhr Gamespot aber immerhin, dass sich das neue Abenteuer der Umbra-Hexe weiterhin in Entwicklung befinde. Die Produktion erziele "gute Fortschritte", heißt es - mehr wissen wir nicht. Dass wir in vier Jahren nichts vom Spiel gesehen oder gehört haben, geht auch darauf zurück, dass die Entwicklung zwischendurch neu gestartet wurde.