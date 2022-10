Bayonetta 3: Die ikonische Hexe von PlatinumGames ist zurück und zerstörerischer als je zuvor

HQ

Eine kolossale Bedrohung nähert sich unserer armen Welt und es ist niemand anderes als die übermütigste Hexe der Gaming-Welt, die mit magischen Waffen, dunklen Mächten, versklavten Dämonen und einer jenseitigen Haltung zwischen uns und der Gefahr steht. Bayonetta 3 ist noch etwas mehr als zwei Wochen entfernt, aber bevor es ankommt, haben wir einen Einblick in das bekommen, was kommen wird, da schwarze Magie mit herausfordernden Kamerawinkeln und einer ungezügelten Menge an Action durchsetzt ist.

Weil es Action ist. Wenn Sie einen der vorherigen Teile der Serie gespielt haben, werden Sie wieder erkennen, dass sich ein Großteil der Grundlage von Bayonetta 3 darum dreht, armen Feinden, die sich Ihnen in den Weg stellen, so viel Strafe wie möglich auszuteilen. Dies geschieht mit einer soliden Galerie von Spezialangriffen und Kombos, die im Laufe des Abenteuers eingeführt werden. Darüber hinaus kannst du Bayonetta durch die Investition magischer Kugeln in einen klassischen Fähigkeitenbaum zu einer Art menschlicher Buzz-Saw entwickeln, wobei jedes Upgrade einen größeren und heftigeren dämonischen Overkill bietet als das letzte. Sie müssen nur Ihrem Muskelgedächtnis vertrauen, denn wenn die Tastenreihe des Switch-Controllers nicht mehr ausreicht, kompensiert Bayonetta 3 dies mit einer Fülle von Tastenkombinationen, die umso komplizierter werden, je umfangreicher der Angriff ist. Sich daran zu erinnern, welches Muster was tut, wird zu einer Herausforderung für diejenigen, die Bayonettas Kampfkunst vollständig beherrschen wollen.

Sie ist bald zurück und war noch nie selbstbewusster...

Das Arsenal an Fähigkeiten wird durch die Fähigkeit, während des Kampfes zwischen verschiedenen Waffen zu wechseln, weiter erweitert. Bis zu zwei Werkzeuge können gleichzeitig aktiviert werden, und Sie wechseln mit einem einfachen Knopfdruck auf dem Controller zwischen ihnen. Jede Waffe hat ihren eigenen Fähigkeitenbaum, und nach dem, was wir bisher gesehen haben, können wir uns darauf freuen, magische Explosionen mit Aufsätzen wie; eine große dämonische Keule namens G-Säule, Bayonettas vier charakteristische Pistolen (eine an jedem Arm und Knöchel) oder ein schnelles Feuer-Jo-Jo. Jede Waffe kommt auch mit einer neuen dämonischen Form, mit der Bayonetta am Ende einer Kampfsequenz eine kleine zusätzliche Strafe austeilen oder bei der Erkundung der Level helfen kann.

Die neuen Waffen und Formen sind auch direkt mit Bayonettas riesigen versklavten Dämonen verbunden, die in der Hitze des Gefechts beschworen werden können und für eine begrenzte Zeit nützlich sind, wenn Sie einer besonders harten Gruppe von Feinden gegenüberstehen. Du kannst jedoch schnell deine magische Fähigkeit aufladen und Bayonettas dämonische Schergen bereits nach wenigen Sekunden wieder beschwören, was bedeutet, dass das begrenzte magische Messgerät selten ein Hindernis darstellt. Die Dämonen zu benutzen kann jedoch ein riskantes Unterfangen sein, denn während Sie die volle Kontrolle über Ihr Monster haben, bleibt Bayonetta selbst auf dem Boden, wehrlos und exponiert und tanzt einen Tanz der Sünde, um ihre Verbindung mit dem Dämon intakt zu halten. Gomorrha und Madama Butterfly sind zwei bekannte Namen für Bayonetta-Fans und beide sind zurück, um mehr Chaos zu verursachen, wenn man sie beschwört, solange es nicht zu voll ist - weil sie beide sehr groß sind.

Nach jedem abgeschlossenen Aufeinandertreffen werden Ihre Punkte addiert und Sie werden danach bewertet, wie gut Sie in einer Reihe von Unterzielen abgeschnitten haben, und zusätzlich zu den klassischen Gold-, Silber- und Bronzemedaillen können Sie auch einen Stein erhalten, wenn Ihre Leistung wirklich schwach war, oder Platin, wenn Sie unglaublich gut abschneiden. Wenn Sie mit dem Ergebnis besonders zufrieden sind oder einfach nur sozial veranlagt sind, werden Sie auch ermutigt, Ihre Ergebnisse ins Internet hochzuladen, um mit gleichgesinnten Spielern auf der ganzen Welt verglichen zu werden.

Obwohl du hauptsächlich als Bayonetta spielen wirst, lernst du gelegentlich auch die rätselhafte Hexe Viola kennen und kontrollieren, die zu Beginn des Spiels auf mysteriöse Weise auftaucht und eine Schlüsselrolle in der Geschichte spielt. Als Viola hast du Zugriff auf ein magisches Katana, das mit seinen eigenen einzigartigen Fähigkeiten und einem separaten Fähigkeitenbaum ausgestattet ist. Auch sie hat die Macht, einen dunklen Champion zu beschwören, der in ihrem Namen kämpft, aber im Gegensatz zu Bayonetta, die verwundbar bleibt, wenn Monster-Action folgt, kannst du weiterhin unbewaffnet als Viola herumlaufen, während dein Dämon das Schwert übernimmt und alleine auf die Umgebung losgeht.

Zwischen Ihren Kämpfen könnte es sich lohnen, sich in den verschiedenen Umgebungen besonders umzusehen, da es oft einen versteckten Schatz für die scharfen Augen gibt. Manchmal sind dies klassische Sammlerstücke, aber oft stolpern Sie über Rätsel, die wertvolle Dividenden in Form von erhöhter Gesundheit oder verfügbarer Magie zahlen. Zwischen den Runden solltest du auch den Nachtclub Gates of Hell besuchen, wo du Vorräte wie magische Nachschub und Upgrades verschiedener Art für Währung kaufen kannst, die du durch das Töten von Feinden gesammelt hast.

Sie können jederzeit nach dämonischer Verstärkung rufen.

Es ist satte acht Jahre her, seit wir Bayonetta das letzte Mal in ihrem eigenen Titel glänzen sahen und seit der Veröffentlichung von Bayonetta 2 im Jahr 2014 haben wir sie nur als Gastauftritt in Super Smash Bros. Ultimate gesehen, aber bald wird sie wieder in voller Kraft sein und wir im Redaktionsteam sind voller Vorfreude, mehr von dem zu sehen, was die modebewussteste Hexe der Gaming-Welt zu bieten hat, wenn sie erscheint am 28. Oktober für Nintendo Switch. Unser Rückblick auf das Abenteuer wird natürlich ein paar Tage vorher hier auf der Website zu lesen sein.