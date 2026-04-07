Bayern Münchens jugendlicher Star Lennart Karl sagt, sie fühlten sich vor dem Spiel gegen Real Madrid "unschlagbar"

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Bayern Münchens jugendlicher Star Lennart Karl sagte, sie fühlten sich zwei Tage vor ihrem Spiel gegen Real Madrid in der Champions League "unschlagbar". Karl erzielte das entscheidende Tor in einem Bundesligaspiel gegen Freiburg am Samstag: Bayern lag in der 80. Minute 0:2 zurück, gewann aber schließlich mit 3:2, Karl traf in der 99. Minute.

"Das gibt uns viel Selbstvertrauen. Wir haben in der Garderobe darüber gesprochen. Es war sehr wichtig. Wir fühlen uns im Moment wirklich unschlagbar", sagte Karl auf einer Pressekonferenz und bezog sich dabei auf das zweiteilige Duell der Champions League gegen Real Madrid, das 29. und 30. Mal in der Geschichte der Champions League oder Europapokal stattfand. Die Statistik gibt Bayern eine 65%ige Chance, Madrid in dieser und der nächsten Woche zu schlagen, und ist hinter Arsenal Zweitfavorit auf den Gewinn des Wettbewerbs.

Bayern München blieb in 27 von 28 Bundesligaspielen ungeschlagen: Die letzte Niederlage gab es am 14. Januar. Im Januar geriet Karl in leichte Schwierigkeiten, als er sagte, sein Traum sei es, für Real Madrid zu spielen, doch der 18-Jährige bleibt bis Juni 2029 bei Bayern München unter Vertrag.