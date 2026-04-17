Bayern München übertrifft Real Madrid im UEFA-Vereinskoeffizienten in den letzten fünf Jahren

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Real Madrid verlor diese Woche im Champions-League-Viertelfinale gegen Bayern München, schied aus dem Wettbewerb aus, nachdem beide Spiele verloren hatten, was bedeutet, dass Bayern München Real Madrid als Nummer 1 im UEFA-Koeffizienten überholt hat. Bayern hat 146.500 Punkte und übertrifft damit Real Madrid mit 144.500 Punkten als neuer Tabellenführer.

Dieser UEFA-Koeffizient misst die Ergebnisse der Vereine in den letzten fünf Jahren und zählt daher seit der Saison 2021/22 Punkte. Real Madrid hat dazwischen zwei Champions-League-Titel gewonnen (in den Saisons 21/22 und 23/24) und Bayern keinen (der letzte Titel war in der Saison 2019/20), aber der bayerische Klub hat seitdem in jeder Saison mindestens das Champions-League-Viertelfinale erreicht, darunter Halbfinals 23/24 und nun Halbfinale 25/26.

Im Fünfjahreskoeffizienten ist Liverpool Dritter (130.000 Punkte), Inter Mailand Vierter (127.000 Punkte), Paris Saint-Germain Fünfter (126.500 Punkte), Manchester City Sechster (125.500 Punkte), Arsenal Siebter (113.250 Punkte), Barcelona Achter (113.250 Punkte), Bayer Leverkusen Neunter (105.000 Punkte) und Atlético de Madrid Zehnter (103.750 Punkte).

Bayern München spielt am 28. April und 6. Mai gegen Paris Saint-Germain und trifft im Champions-League-Finale auf Arsenal oder Atleti.